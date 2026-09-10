Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿ES IMPORTANTE LAVAR EL ARROZ?
IPHONE 18 PRO
TIROTEO EN COLEGIO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Fuerte hallazgo: Hombre transportaba muertas a una niña y una mujer por la vía al Llano

Fuerte hallazgo: Hombre transportaba muertas a una niña y una mujer por la vía al Llano

El conductor llevaba los cuerpos sin vida dentro del carro y despertó sospechas cuando se evadió de un retén; al parecer se trata de una niña de 10 años y su madrastra.

Encuentran mujer y niña sin vida dentro de carro en vía al Llano
Encuentran mujer y niña sin vida dentro de carro en vía al Llano
/ FOTO: Compuesta - Tomadas de redes UltimaHoraCol y Alerta
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Las autoridades adelantan labores de investigación para establecer el extraño hallazgo de dos cuerpos sin vida en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Los hechos se registraron en la tarde del miércoles 9 de septiembre cuando un vehículo que se movilizaba por la llamada vía al Llano captó la atención de autoridades que le hicieron el pare, para una diligencia de control y registro.

Últimas noticias

Estado de salud del estudiante que se hirió en la cabeza en colegio de Medellín
Nación

Revelan estado de salud del estudiante que se hirió en la cabeza en colegio de Medellín

Un uniformado de la Policía Nacional ingresando a un pasillo interior de ladrillo en la Institución Educativa Gabriel García Márquez de Medellín
Nación

Tiroteo en colegio de Medellín: joven ingresó arma y se autolesionó; buscaría a una profe

Sin embargo, el conductor prefirió hacer caso omiso a la orden de detenerse y se "saltó" el retén huyendo hacia Villavicencio; esto alertó a las autoridades de tránsito que activaron un operativo y dieron con la ubicación del carro en el kilómetro 17+400, en inmediaciones del municipio de Chipaque, Cundinamarca.

Al detener el carro las autoridades le dieron la orden al hombre de descender del vehículo para una inspección que terminó en un fuerte hallazgo ya que descubrieron que dentro del vehículo eran transportados los cuerpos sin vida de dos mujeres, una de ella menor de edad,

¿Quiénes son las mujeres encontradas sin vida en vía al Llano?

Las primeras versiones conocidas sobre el caso indican que una de las personas fallecidas sería una niña de 10 años y se investiga si sería hija del conductor.

Puedes ver:

Escena del crimen acordonada con cinta amarilla de la policía en una calle nocturna usada como imagen de referencia
Nación

Extraño fallecimiento de niña de 5 años en Cali; su hermano y un arma entre las sospechas

Precios para sacar el permiso de armas en Colombia: guía de tarifas legales
Nación

Porte de armas en Colombia: este sería el precio, incluyendo permiso y exámenes

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La otra persona es una mujer mayor de edad de quien, preliminarmente se dice que sería la madrastra de la niña sin vida. en ese caso se busca establecer si la mujer sería pareja sentimental del hombre que las transportaba.

Publicidad

Sin embargo, las autoridades todavía no han revelado oficialmente la identidad de las dos víctimas ni las circunstancias en las que perdieron la vida. Por esta razón, las versiones sobre el parentesco y la edad de las personas encontradas hacen parte de las verificaciones correspondientes.

Debido a estos hechos el conductor del vehículo fue detenido y permanece en poder de las autoridades mientras se establecen los hechos.

Publicidad

Por ahora, las autoridades investigan su posible relación con las dos fallecidas y buscan establecer qué ocurrió antes de que las dos personas fueran encontradas dentro del automóvil y su posible responsabilidad en los decesos.

De interés:

Medicina Legal se pronuncia sobre fotos de Bendito Menoy y La Bebecita
Nación

Medicina Legal se pronuncia sobre fotos de Bendito Menor y La Bebecita

Juliana Ávila tomándose una selfie frente al espejo con un celular, acompañada de un recuadro con la fotografía del exvicepresidente Garzón.
Nación

Ella era Juliana Ávila, murió en Maratón de Medellín y era novia del hijo del vicepresidente

Cierre de vía Bogotá-Villavicencio

El hallazgo provocó el cierre total de la carretera en el punto donde se desarrollaron las diligencias judiciales de levantamiento de cuerpos y captura del conductor.

Coviandina informó sobre la restricción de la movilidad mientras las autoridades adelantaban la inspección del vehículo; entre tanto personal de la Unidad de Criminalística se desplazó hasta el lugar para realizar la inspección técnica de la escena y adelantar los procedimientos correspondientes.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo de la investigación, que deberá determinar la identidad de las víctimas, sus vínctulos, las circunstancias de sus muertes y el motivo por el que los cuerpos fueron trasladados en el vehículo.

Relacionados

Villavicencio