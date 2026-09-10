Fuerte hallazgo: Hombre transportaba muertas a una niña y una mujer por la vía al Llano

Las autoridades adelantan labores de investigación para establecer el extraño hallazgo de dos cuerpos sin vida en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.

Los hechos se registraron en la tarde del miércoles 9 de septiembre cuando un vehículo que se movilizaba por la llamada vía al Llano captó la atención de autoridades que le hicieron el pare, para una diligencia de control y registro.

Sin embargo, el conductor prefirió hacer caso omiso a la orden de detenerse y se "saltó" el retén huyendo hacia Villavicencio; esto alertó a las autoridades de tránsito que activaron un operativo y dieron con la ubicación del carro en el kilómetro 17+400, en inmediaciones del municipio de Chipaque, Cundinamarca.



Al detener el carro las autoridades le dieron la orden al hombre de descender del vehículo para una inspección que terminó en un fuerte hallazgo ya que descubrieron que dentro del vehículo eran transportados los cuerpos sin vida de dos mujeres, una de ella menor de edad,



¿Quiénes son las mujeres encontradas sin vida en vía al Llano?

Las primeras versiones conocidas sobre el caso indican que una de las personas fallecidas sería una niña de 10 años y se investiga si sería hija del conductor.

La otra persona es una mujer mayor de edad de quien, preliminarmente se dice que sería la madrastra de la niña sin vida. en ese caso se busca establecer si la mujer sería pareja sentimental del hombre que las transportaba.

Publicidad

Sin embargo, las autoridades todavía no han revelado oficialmente la identidad de las dos víctimas ni las circunstancias en las que perdieron la vida. Por esta razón, las versiones sobre el parentesco y la edad de las personas encontradas hacen parte de las verificaciones correspondientes.

Debido a estos hechos el conductor del vehículo fue detenido y permanece en poder de las autoridades mientras se establecen los hechos.

Publicidad

Por ahora, las autoridades investigan su posible relación con las dos fallecidas y buscan establecer qué ocurrió antes de que las dos personas fueran encontradas dentro del automóvil y su posible responsabilidad en los decesos.

Cierre de vía Bogotá-Villavicencio

El hallazgo provocó el cierre total de la carretera en el punto donde se desarrollaron las diligencias judiciales de levantamiento de cuerpos y captura del conductor.

Coviandina informó sobre la restricción de la movilidad mientras las autoridades adelantaban la inspección del vehículo; entre tanto personal de la Unidad de Criminalística se desplazó hasta el lugar para realizar la inspección técnica de la escena y adelantar los procedimientos correspondientes.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo de la investigación, que deberá determinar la identidad de las víctimas, sus vínctulos, las circunstancias de sus muertes y el motivo por el que los cuerpos fueron trasladados en el vehículo.