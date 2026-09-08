Ella era Juliana Ávila, murió en Maratón de Medellín y era novia del hijo del vicepresidente

Este martes 8 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Juliana Ávila Sauda, una joven de 20 años que murió luego de presentar una grave complicación de salud durante su participación en la Maratón Medellín 2026.

La joven participó el pasado domingo 6 de septiembre en la categoría de 21K. Durante el recorrido sufrió una emergencia médica, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de atención establecidos por la organización del evento.

Puedes leer: Así fue el sepelio de ‘Bendito Menor’: hubo armas y licor durante la despedida



Juliana recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín, donde continuó bajo atención especializada.



Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció en las últimas horas. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Juliana sufrió tres paros cardíacos y tuvo que ser reanimada en tres oportunidades.

¿Qué dijeron los organizadores tras la muerte de Juliana Ávila?

Publicidad

La organización de la Maratón Medellín emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la corredora y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”, señaló la organización.

Publicidad

Puedes leer: Reconocida presentadora colombiana pierde una pierna tras un accidente: “Soy un milagro”

Asimismo, explicó que, tras la emergencia presentada durante la competencia, se activaron los protocolos de atención, Juliana recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó detalles sobre el estado de salud de la joven. El mandatario aseguró que Juliana sufrió tres paros cardíacos y tuvo que ser reanimada en tres oportunidades. “Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, por su familia, una situación muy compleja”, manifestó Gutiérrez.

🙏🏽Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín.

Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia.

Un abrazo para… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 6, 2026

¿Quién era Juliana Ávila?

Publicidad

Según información de Blu Radio, Juliana Ávila Sauda, de 20 años, era pareja sentimental de Alejandro Restrepo Céspedes, hijo mayor del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y de Tatiana Céspedes.

La joven residía en Bogotá y se desplazó hasta Medellín para participar en la prueba de 21 kilómetros de la Maratón Medellín. Durante la competencia presentó una emergencia cardíaca que obligó a activar los protocolos médicos.

Publicidad

Juliana y Alejandro habían compartido recientemente diferentes actividades durante la Feria de las Flores de Medellín, entre ellas eventos relacionados con los silleteros, visitas a Santa Elena y el Súper Concierto.

Tras confirmarse el fallecimiento de la joven en el Hospital General de Medellín, se conoció que su cuerpo será trasladado a Bogotá.