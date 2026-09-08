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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Él es el hombre que atacó a su pareja en el Terminal Salitre; víctima sigue hospitalizada

Él es el hombre que atacó a su pareja en el Terminal Salitre; víctima sigue hospitalizada

La administración del Terminal Salitre entregó su versión sobre lo ocurrido, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

Captura de video de seguridad borrosa, resaltada en un recuadro amarillo, que muestra al presunto agresor en el Terminal Salitre
Imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento del ataque a una mujer en el Terminal Salitre.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Alcaldía de Bogotá
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

El pasado domingo 6 de septiembre de 2026, en la Terminal Salitre de Bogotá, una comerciante de 25 años fue agredida físicamente mientras trabajaba dentro de un local comercial. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

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El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:45 p. m., cuando el sujeto ingresó al establecimiento e intentó quitarle el teléfono móvil a la mujer. Al ver que ella se defendía, sacó un arma cortopunzante de su equipaje y se lanzó directamente contra ella.

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Horas más tarde, el medio de comunicación Red+ Noticias reveló que el presunto agresor fue identificado como Antoni Gabriel Piler Delgadillo, de 26 años, quien sería la expareja de la víctima y fue detenido después de la agresión.

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Asimismo, se conoció que los testigos que presenciaron el ataque en la Terminal Salitre decidieron intervenir de inmediato para neutralizar al sujeto y evitar que la situación pasara a mayores. Posteriormente, lo entregaron a las autoridades.

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¿Qué dijo la Terminal Salitre sobre esta situación?

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La Terminal de Transporte de Bogotá se pronunció sobre el episodio y destacó la actuación de su equipo de seguridad durante la emergencia. La entidad indicó que la intervención permitió detener al señalado agresor y facilitar su entrega a la Policía Nacional.

“El presunto agresor fue capturado por el equipo de seguridad y posteriormente entregado a la Policía Nacional, quien quedó a cargo del procedimiento y de las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de los hechos y las responsabilidades a que haya lugar”, indicó la entidad en la red social X.

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Además, la administración rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y aseguró que mantiene su compromiso con la protección de quienes trabajan y transitan por sus instalaciones.

“La Terminal de Bogotá rechaza de manera contundente cualquier forma de violencia contra las mujeres y reafirma su compromiso con la protección, el cuidado y la seguridad de todas las personas que trabajan y transitan por sus instalaciones”, agregó en el comunicado.

¿Cómo se encuentra la víctima de la agresión en la Terminal Salitre?

La mujer afectada, de 25 años y nacionalidad venezolana, resultó herida mientras intentaba protegerse detrás de las vitrinas del local comercial.

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Según las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Colombia, donde permanece hospitalizada y bajo observación médica. Los especialistas evalúan las lesiones que sufrió, especialmente las que presenta en sus ojos.

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Por el momento, las autoridades indicaron que se desconocen los motivos exactos que desencadenaron la agresión. Los investigadores avanzan en la recopilación de testimonios y en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer por completo lo sucedido.

Actualmente, Antoni Gabriel Piler Delgadillo se encuentra bajo custodia policial, a la espera de que se defina su situación jurídica, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.

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