Dolorosa noticia sobre Medicina Legal para la familia de Michelle Dayana Henao

La familia de Michelle Dayana Henao Chavarría tendrá que esperar más tiempo para recibir los restos de la niña de 6 años, mientras Medicina Legal adelanta los estudios necesarios para establecer científicamente qué ocurrió con ella.

Los análisis podrían tardar aproximadamente un mes debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo después de varios días de búsqueda.

La menor, quien padecía autismo y epilepsia, permanece en la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Medellín, ubicada en el barrio Caribe.



Allí, los especialistas realizan una necropsia médico-legal que busca establecer las circunstancias relacionadas con su muerte y aportar elementos para la investigación que adelantan las autoridades.

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El caso comenzó el pasado 24 de agosto, cuando se reportó la desaparición de la niña en el municipio de Buriticá, Antioquia.

Durante varios días se desarrollaron labores de búsqueda hasta que el 31 de agosto un campesino encontró el cuerpo en un abismo de una zona rural, aproximadamente a tres kilómetros de la vivienda de la menor.

¿Por qué Medicina Legal tardaría hasta un mes?

Uno de los principales motivos de la demora está relacionado con la necesidad de realizar diferentes estudios científicos sobre el cuerpo.

Según la información conocida sobre el procedimiento, los especialistas deben adelantar análisis de genética forense, patología y toxicología.

En este caso, los procedimientos buscan identificar posibles signos de violencia, maltrato, asfixia o la presencia de fluidos de terceros, entre otros elementos que puedan resultar relevantes para establecer qué ocurrió.

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Por la condición en la que fue encontrado el cuerpo luego de una semana de desaparición, los resultados no serían inmediatos. Los análisis científicos podrían tomar cerca de un mes antes de entregar un dictamen concluyente sobre la causa exacta de la muerte.

Esta situación también ha retrasado la entrega de los restos a la familia, pues las autoridades buscan garantizar primero la plena identificación científica de la menor mediante el cotejo de ADN con el de su madre.

Michelle Dayana Henao Chavarría fue encontrada en La Aguacatala, a unos tres kilómetros de su vivienda, tras siete días de búsqueda. /Foto: redes sociales

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La pista que genera dudas entre las autoridades

Mientras Medicina Legal avanza con sus procedimientos, la investigación también se concentra en diferentes elementos encontrados alrededor del caso.

Uno de ellos tiene que ver con las botas de caucho que llevaba la niña cuando fue encontrada. Este detalle llamó la atención de las autoridades porque, de acuerdo con los videos de seguridad revisados previamente, Michelle Dayana aparecía caminando descalza antes de desaparecer.

La diferencia entre las imágenes y las condiciones en las que fue localizado el cuerpo es uno de los elementos que hace parte de las dudas que actualmente rodean el caso.

A esto se suma la ubicación donde fue encontrada la menor. Se trataba de un abismo en una zona rural de Buriticá, en medio de un terreno escarpado y alejado de su vivienda.

Por estas características, la Policía de Antioquia considera poco probable que la niña hubiera llegado hasta ese punto por sus propios medios. La Fiscalía también maneja como principal hipótesis la posible intervención de terceros.

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La desaparición de Michelle Dayana había generado una intensa búsqueda en Buriticá desde el 24 de agosto. La menor, de 6 años, había sido reportada como desaparecida y durante los días siguientes se realizaron labores para intentar establecer su paradero.

La familia también entregó información sobre algunos antecedentes relacionados con sus desapariciones. Su madre manifestó ante las autoridades que la niña solía extraviarse durante las tardes y que en ocasiones regresaba al día siguiente.

Sin embargo, esta vez la búsqueda tuvo un desenlace diferente. El 31 de agosto, un campesino encontró el cuerpo de la pequeña en un abismo de una zona rural del municipio.

