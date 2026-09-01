Revelan qué dijo el hombre que encontró a Michelle Dayana y la señal que lo alertó

Los gallinazos fueron la señal que terminó llevando al hallazgo de Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña que era buscada desde hacía varios días en Buriticá, Antioquia.

Un hombre que se encontraba revisando el ganado en una finca de la zona notó que varias de estas aves estaban concentradas en un punto específico del terreno y decidió acercarse para saber qué ocurría.

Lo que encontró permitió poner fin a los siete días de búsqueda de la menor.

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Michelle Dayana fue localizada en el sector conocido como La Aguacatala, una zona rural y agreste ubicada aproximadamente a 30 minutos del barrio Cristo Rey. El lugar presentaba una geografía muy difícil y estaba a unos tres kilómetros de distancia de su hogar.

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El hallazgo se produjo después de una intensa búsqueda en la que participaron familiares, allegados, la comunidad y organismos de socorro, mientras en el municipio también circulaban diferentes versiones sobre el paradero de la niña.

Según la versión conocida por las autoridades, el hombre se encontraba cumpliendo con sus labores en una finca y revisaba el ganado cuando observó algo que le generó sospecha: varios gallinazos estaban reunidos en un sector determinado de la propiedad.

El aviso permitió que los organismos correspondientes llegaran hasta el punto señalado para adelantar las actuaciones relacionadas con el hallazgo.

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Los Bomberos Voluntarios confirmaron que el cuerpo encontrado correspondía a Michelle Dayana Henao Chavarría.

Uno de los elementos que permitió establecer su identidad fue la ropa que llevaba puesta. La menor vestía la misma camiseta roja con la que había desaparecido ocho días antes.

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El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición debido al tiempo que había transcurrido desde su desaparición.

La identificación permitió confirmar que se trataba de la niña que durante siete días había sido buscada en diferentes sectores de Buriticá.

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Durante la búsqueda también apareció la versión del “duende”

Mientras Michelle Dayana permanecía desaparecida, entre algunos habitantes de la comunidad comenzó a circular una versión relacionada con una creencia popular de la zona.

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Según esa hipótesis, un “duende” se habría llevado a la niña hacia una zona boscosa. La explicación tomó fuerza entre algunas personas durante los días de búsqueda, al punto de que familiares y allegados participaron en una velatón y posteriormente en una misa.

Durante esa ceremonia se hablaba de la posibilidad de que el supuesto ser mitológico devolviera a la menor.

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La personera explicó que en la zona existían relatos anteriores relacionados con este tipo de creencias, aunque también señaló que las labores oficiales de búsqueda no estaban enfocadas en esa hipótesis.

“Dicen que años atrás ha sucedido esos hechos acá, pero no nos estamos, pues, como enfocando en eso. Hicieron una misa y decía eso, que el duende, que el duende, que ahorita le iba a devolver”, relató la personera.

