Jhonny Rivera revela si realmente quiso ser cantante y sorprende con su respuesta

Jhonny Rivera estuvo presente en los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde compartió detalles sobre sus inicios artísticos y los temores que marcaron los primeros años de su carrera musical.

Durante la entrevista, el intérprete habló sobre las dificultades que enfrentó debido a su marcada timidez, una característica que llegó a poner en duda su futuro como cantante. Incluso, recordó que durante su etapa escolar sentía temor al momento de exponerse frente a sus compañeros, al punto de tener dificultades para presentar una simple cartelera en el colegio.

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Antes de consolidarse en la música, Rivera vivía en un entorno humilde en Pereira y se encontraba alejado del mundo del espectáculo. El artista recordó las condiciones en las que se encontraba antes de lanzar sus primeras canciones y contó que llegó a acondicionar un pequeño espacio dentro de una carpintería para vivir.



Tiempo después, Jhonny Rivera compuso ‘El dolor de una partida’, una canción inspirada en la pérdida de una madre. El artista explicó que envió la composición a diferentes lugares con la intención de que fuera grabada por Darío Gómez, aunque durante un tiempo no tuvo certeza de que el tema finalmente llegara a producirse.

Ante esta incertidumbre, Rivera tomó la decisión de impulsar personalmente la canción para que pudiera ser escuchada por el público. Según explicó, uno de sus principales propósitos era generar conciencia sobre la importancia de valorar y abrazar a las madres mientras están presentes.

Los primeros pasos de Jhonny Rivera en la música

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Hacia 2004, el músico comenzó a buscar oportunidades para dar a conocer sus canciones en emisoras comunitarias del Eje Cafetero. Con la intención de ampliar la difusión de su música, viajó hasta Tuluá para solicitar un espacio en Guasca FM.

Sin embargo, el director de la emisora inicialmente expresó sus reservas frente al nivel artístico del cantante y le manifestó que todavía necesitaba trabajar más en su propuesta.

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"Hermano, con mucho respeto tengo que decir que falta pelo pa' moño para sonar acá. Todavía se necesita un trabajo más grande", recordó Rivera durante la entrevista.

A pesar de esta respuesta, el cantante continuó insistiendo hasta conseguir que una de sus canciones, ‘Dos Amores’, ingresara a la programación de la emisora.

La batalla de Jhonny Rivera contra la timidez

El salto de Jhonny Rivera al mercado musical de Antioquia llegó posteriormente gracias al apoyo de la locutora y programadora Arelis. El cantante recordó que, en ese momento, incluso desconocía que ella también tenía una faceta artística.

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"Yo ni siquiera sabía que cantaba. No sabía la locutora", contó. La difusión de canciones como ‘Dos Amores’ y ‘El dolor de una partida’ contribuyó a que Jhonny recibiera la oportunidad de presentarse ante un público más amplio.

Uno de los momentos que más recuerda de sus comienzos fue su primera presentación masiva en La Macarena de Medellín, escenario que representó un enorme reto debido a la timidez que todavía lo acompañaba.

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Jhonny confesó que enfrentarse por primera vez a un recinto multitudinario le generó una fuerte sensación de nerviosismo: "Yo era muy tímido todavía y encontrarme semejante monstruo... Estaba muy nervioso".

Ante la incertidumbre sobre la reacción de los asistentes y la falta de confianza en que su propio repertorio fuera suficiente para conquistar al público, el cantante decidió preparar canciones de reconocidos artistas del género popular como una alternativa.

"Me preparé con canciones del Charrito, de Darío, de Luisito, de todo el mundo por si no funcionaba", explicó.

Sin embargo, sus temores terminaron quedando atrás cuando llegó el momento de presentarse. La respuesta de los asistentes superó las expectativas del artista, quien recordó con emoción cómo encontró el escenario completamente lleno durante aquella presentación en Medellín.

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