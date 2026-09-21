Murió reconocida actriz colombiana de la época dorada de la TV; así fue su trayectoria

Socorro Ortega, reconocida actriz de la televisión colombiana, falleció el 18 de septiembre de 2026. La noticia causó dolor entre colegas y seguidores que la recuerdan por sus apariciones en producciones que marcaron la época dorada de la pantalla chica.

Uno de sus personajes más recordados fue 'La Caleña', en 'Don Chinche', serie emitida entre los años 1982 y 1989. La producción fue creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo y presentó, con humor, diferentes situaciones de la vida cotidiana en Bogotá, teniendo como escenario central, la tienda de Don Juaco, punto de encuentro de los personajes.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Socorro Ortega?

Hasta el momento no se conocen las causas del fallecimiento de Socorro Ortega. Tampoco se confirmó de manera pública que la actriz estuviera atravesando por algún problema de salud antes de su deceso; debido a esto no existen detalles oficiales adicionales.

La noticia fue confirmada por el actor Víctor Hugo Morant, quien compartió un mensaje por medio de sus redes sociales para despedir a su colega y amiga. La publicación estuvo acompañada por palabras de condolencia dirigidas a los familiares de la intérprete.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia”, escribió tras conocerse el fallecimiento de la actriz.

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Varias figuras de la actuación colombiana también compartieron sus condolencias; entre ellas, Cristina Campuzano y Alexandra Restrepo expresaron su tristeza ante la noticia y recordaron a la intérprete luego de conocerse su fallecimiento.

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Consuelo Luzardo, otra reconocida actriz con quien Socorro compartió producciones de la televisión nacional, también reaccionó en redes sociales. “Sigue tu camino de luz, querida Socorro”, escribió despidiendo a su compañera.

La noticia generó múltiples mensajes de pesar entre artistas, colegas y seguidores, quienes recordaron algunos de los personajes interpretados por Socorro Ortega. Su partida fue recibida con especial tristeza dentro del medio artístico colombiano.

¿En qué producciones participó Socorro Ortega?

Durante las décadas de 1980 y 1990, Socorro apareció en varias historias de televisión. Entre ellas estuvieron 'Los Cuervos', 'El Virrey', 'La Mala Hierba' y 'El Camaleón', títulos que hicieron parte de una etapa importante de la producción nacional.

Entre sus trabajos realizados también incluye '¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?' y 'Camila', producción de 1986. Además, participó en la franquicia 'Revivamos Nuestra Historia', con títulos como 'El Bogotazo', 'Heroínas' y 'Nariño'.

Fuera de los estudios de televisión, la artista también desarrolló trabajos en teatro y cine. Su formación profesional tuvo además una etapa en Barcelona, España, ciudad a la que viajó para fortalecer sus conocimientos relacionados con el mundo de la actuación.

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