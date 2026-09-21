Oración de protección que debes rezar antes de salir de casa; protege de todo mal

Cuando buscas resguardo espiritual frente a las dificultades y riesgos cotidianos, acudir a las Sagradas Escrituras es una de las prácticas más consolidadas.

En la entrevista concedida a El Klub de La Kalle, Monseñor Andrés Tirado —fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes— destacó al Salmo 91 como el pasaje por excelencia para encomendar el día.

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Salmo 91 completo para rezar antes de salir de casa

1. El que habita al abrigo del Altísimo

Morará bajo la sombra del Omnipotente.

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2. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;

Mi Dios, en quien confiaré.

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3. Él te librará del lazo del cazador,

De la peste destructora.

4. Con sus plumas te cubrirá,

Y debajo de sus alas estarás seguro;

Escudo y adarga es su verdad.

5. No temerás el terror nocturno,

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Ni saeta que vuele de día,

6. Ni pestilencia que ande en oscuridad,

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Ni mortandad que en medio del día destruya.

7. Caerán a tu lado mil,

Y diez mil a tu diestra;

Mas a ti no llegará.

8. Ciertamente con tus ojos mirarás

Y verás la recompensa de los impíos.

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9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,

Al Altísimo por tu habitación,

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10. No te sobrevendrá mal,

Ni plaga tocará tu morada.

11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,

Que te guarden en todos tus caminos.

12. En las manos te llevarán,

Para que tu pie no tropiece en piedra.

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13. Sobre el león y el basilisco pisarás;

Hollarás al cachorro del león y al dragón.

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14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré;

Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

15. Me invocará, y yo le responderé;

Con él estaré yo en la angustia;

Lo libraré y le glorificaré.

16. Lo saciaré de larga vida,

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Y le mostraré mi salvación.

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¿Por qué Monseñor Andrés Tirado recomienda el Salmo 91 para protegerse de todo mal?

Durante la emisión en El Klub de La Kalle, al responder a la consulta de una oyente sobre rezos de protección diaria, Monseñor Tirado explicó que el Salmo 91 es considerado uno de los pasajes más potentes y hermosos de la Biblia.

Según relató el sacerdote, miles de personas acostumbran recitarlo de memoria todas las mañanas al salir de sus casas o dentro de sus vehículos para blindar sus trayectos. Además, indicó que es una lectura de uso constante en contextos de liberación y exorcismos.

Asimismo, el obispo enfatizó en El Klub de La Kalle que existen otros pasajes de la Biblia con alto valor de amparo espiritual, como los salmos 23, 24, 45, 46 y 106.

Sin embargo, aclaró que leer o repetir estas palabras aceleradamente no produce ningún resultado si no existe una actitud adecuada.

Para que la recitación del Salmo 91 sea efectiva, Monseñor Tirado remarcó que debes estar en "gracia de Dios": portarte bien, actuar correctamente, ayudar a los demás y rezar con absoluta concentración y fe sincera.

Mira la entrevista completa aquí: