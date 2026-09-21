¿Karina García terminó con Kris R? Influencer preocupó a sus seguidores con video llorando

Karina García se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales luego de publicar una serie de historias en Instagram en las que insinuaba estar atravesando un momento personal complejo, especialmente relacionado con su relación con Kris R.

La manera en que la creadora de contenido presentó la situación llevó a miles de sus seguidores a especular sobre una posible separación de su pareja, con quien espera un hijo. Sin embargo, posteriormente, la propia influencer explicó el verdadero motivo de sus palabras y aclaró la situación.

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El video que habría insinuado una ruptura entre Karina García y Kris R

Todo comenzó cuando Karina García compartió un video en el que aparecía frente a la cámara aparentando estar llorando y visiblemente afectada. En la grabación, la influencer paisa comentó que debía afrontar una situación difícil después de haber vivido un momento especial.

“Hay cosas que no son fáciles y que a uno le toca asumirlas por más duro que sea, toca. Toca dar la cara también. Yo no me imaginé que después de todo lo que yo les mostré, o sea, lo que pasó ayer, me iba a tocar salir hoy a decirles que me toca, me toca desbaratar todo después de que fue un momento tan lindo y tan importante para mí”, expresó.

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Durante su intervención, García utilizó la frase “desbaratar todo”, lo que generó sorpresa e incertidumbre entre sus seguidores y llevó a algunos de ellos a especular sobre una posible ruptura con Kris R.

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¿Realmente Karina García y Kris R terminaron?

Ante el revuelo que generó la publicación, la influencer decidió compartir un segundo video para explicar el contexto de sus declaraciones.

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En esta nueva grabación, Karina García reveló que la expresión de tristeza no estaba relacionada con problemas en su relación, sino con el hecho de tener que desmontar la decoración que Kris R le había preparado para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Entre risas, la creadora de contenido explicó: “Y que todo esto lo tengo que desbaratar, no quiero, no quiero, niñas, no. No quiero quitar mis globos, mis rosas, mis corazones, mi camino. No quiero, me rehúso, me rehúso a desbaratar mi arreglito”.

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De esta manera, quedó aclarado que la angustia mostrada en el primer video formaba parte de una escenificación relacionada con la tristeza que le producía retirar los adornos de la sorpresa.

Una vez aclarada la situación, Karina García compartió algunas de las respuestas que recibió en su buzón privado de Instagram. Varias de sus seguidoras manifestaron que la primera publicación les generó preocupación y señalaron que llegaron a pensar que la pareja había terminado.

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Algunas incluso aseguraron que “casi se les sale el corazón” al interpretar inicialmente que se trataba de una posible separación.

