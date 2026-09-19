Fallece bebé recién nacida de reconocida influencer colombiana; “te amamos princesita”

Melissa Gutiérrez, reconocida influencer colombiana, confirmó el fallecimiento de su bebé recién nacida a través de sus redes sociales.

La creadora de contenido compartió el viernes 18 de septiembre varias fotografías junto a su pareja, el futbolista y arquero Jordan García, además de dedicarle unas sentidas palabras a la pequeña.

La noticia llegó después de varios días en los que Gutiérrez atravesó una compleja situación relacionada con el nacimiento de su hija. De acuerdo con la información que ella misma compartió, la bebé nació el pasado 9 de septiembre y la creadora de contenido permaneció en cuidados intensivos durante dos días después de una cesárea.

La influencer no ha entregado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron al fallecimiento de la niña.

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Su comunicación se ha concentrado principalmente en despedirla, compartir el momento que atraviesa junto a su pareja y agradecer los mensajes de acompañamiento recibidos.

Influencer Melissa Gutiérrez se despidió de su hija

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A través de una publicación en Instagram, Melissa Gutiérrez mostró fotografías junto a Jordan García durante este momento familiar y escribió un mensaje dirigido directamente a su bebé.

“Te amamos mucho princesita,cuídanos y guíanos siempre a tu papi y a mi,lo mejor que me pasó fuiste tú sin duda 🤍 feliz de poder haberte conocido.”

En la misma publicación, la influencer también habló sobre las peticiones que había hecho durante el proceso y expresó su fe ante lo ocurrido.

“Le pedí mucho a Dios que mi bebé le sirviera a él y bueno,solo él sabe nuestro destino”.

Las fotografías compartidas por la creadora de contenido muestran parte de la despedida de la niña. También reveló que la pequeña fue cremada y que su urna blanca permanece junto a una biblia y una fotografía.

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La publicación rápidamente recibió mensajes de solidaridad por parte de seguidores y personas cercanas a la pareja, quienes acompañaron a Melissa y Jordan después de conocer la noticia.

La influencer habló del difícil proceso junto a Jordan García

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Melissa Gutiérrez también utilizó sus historias y otras publicaciones para hablar sobre el momento que atraviesa junto a Jordan García. La pareja había anunciado el 19 de julio que esperaba una bebé y que sería una niña.

Ahora, ambos enfrentan la pérdida de su hija mientras atraviesan el periodo posterior al nacimiento. En uno de los videos compartidos por la creadora de contenido, habló de lo difícil que ha sido vivir el posparto sin su bebé.

“Nunca me imaginé que en el posparto iba a estar sin mi bebé”, expresó.

Gutiérrez también recordó que tuvo la oportunidad de cargar a su hija en sus brazos y habló de algunos de sus rasgos físicos, señalando que la pequeña tenía características de Jordan, entre ellas su nariz y su boca.

La influencer había explicado anteriormente que, después del nacimiento, permaneció bajo atención médica durante dos días. En ese contexto, también compartió una frase sobre la complejidad del momento que vivió: “Casi me quedo sin vida, y daría mi vida por volver a ver a mi hija”.

Melissa Gutiérrez habló sobre volver a ser mamá

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En medio de la despedida, Melissa Gutiérrez también manifestó que conserva el deseo de tener nuevamente la oportunidad de convertirse en madre en el futuro.

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La creadora de contenido decidió hacer pública parte de esta experiencia y mostrar a sus seguidores algunos momentos junto a Jordan García, quien también ha recibido mensajes de acompañamiento tras la noticia.

Por ahora, la información disponible sobre el fallecimiento de la bebé corresponde a lo comunicado directamente por Melissa Gutiérrez. La influencer no ha revelado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias de la muerte.

La pareja, que había compartido con sus seguidores la espera de su hija desde julio, ahora atraviesa una nueva etapa marcada por la despedida de la pequeña y por el recuerdo de los días que alcanzaron a compartir con ella.

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