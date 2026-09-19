Melanie Pavola, supuesta amante de J Balvin, le pide disculpas a Valentina Ferrer

La separación de J Balvin y Valentina Ferrer continúa generando reacciones en redes sociales. Esta vez, el nombre del cantante colombiano volvió a aparecer en medio de la conversación después de que Melanie Pavola, quien anteriormente aseguró haber tenido un vínculo con el artista, se dirigiera públicamente a la modelo argentina para ofrecerle disculpas y reafirmar su versión sobre lo ocurrido.

El mensaje de Pavola apareció poco después de que Valentina Ferrer confirmara el final de su relación con J Balvin, una decisión que, según la modelo, fue tomada de manera conjunta, con respeto y teniendo como prioridad el bienestar de su hijo, Río.

La nueva declaración de la creadora de contenido mexicana rápidamente llamó la atención de los seguidores de la expareja.

J Balvin vuelve al centro de la polémica

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Melanie Pavola había asegurado anteriormente que mantuvo un supuesto vínculo con J Balvin entre 2020 y 2021, periodo en el que, según su propio relato, desconocía que el cantante y Valentina Ferrer esperaban un hijo.

Tras conocerse la separación de la pareja, Pavola decidió hablar nuevamente y esta vez dirigió sus palabras directamente a Ferrer.

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En una publicación compartida en sus plataformas digitales, escribió: “Tienes razón, Valentina, discúlpame. Estás hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga”.

Sin embargo, el mensaje no terminó ahí. La mexicana también hizo referencia a la versión que había entregado anteriormente sobre su supuesto vínculo con el intérprete de ‘Ay vamos’. “Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron”, afirmó.

Precisamente esta última frase fue una de las que más comentarios provocó entre los usuarios de redes sociales, pues volvió a poner sobre la mesa una historia que ya había generado controversia alrededor de J Balvin, Valentina Ferrer y Melanie Pavola.

J Balvin y Valentina Ferrer mantienen silencio sobre la separación

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en 2017 y durante los años siguientes ambos mantuvieron buena parte de su vida sentimental lejos de los reflectores.

En 2021 se convirtieron en padres de Río, su único hijo, y aunque compartieron algunos momentos familiares públicamente, también procuraron mantener determinados aspectos de su relación en privado.

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La confirmación de la ruptura abrió nuevamente el interés por las versiones que durante años circularon alrededor de la pareja. Antes del anuncio, Ferrer había sido consultada por medios internacionales sobre los rumores relacionados con una supuesta infidelidad de su expareja, pero evitó realizar señalamientos directos hacia terceras personas.

Hasta el momento, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han confirmado que esas versiones hayan sido la razón principal de su separación. De hecho, la modelo explicó que la decisión de tomar caminos separados fue mutua y estuvo marcada por el respeto.

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El mensaje de Pavola, por tanto, se suma a una conversación que volvió a tomar fuerza después de la noticia de la ruptura. Mientras algunos internautas interpretaron sus palabras como una disculpa sincera hacia Ferrer, otros cuestionaron el tono de la publicación y consideraron que podía tener diferentes lecturas.

El mensaje que reavivó la conversación sobre J Balvin

La frase “a las dos nos mintieron” fue especialmente comentada porque Pavola no solamente se dirigió a Valentina Ferrer, sino que también mantuvo su versión sobre el supuesto vínculo que habría tenido con J Balvin.

En publicaciones anteriores, la creadora de contenido había señalado que se alejó al conocer que Ferrer estaba embarazada. Ahora, después de que la separación se hiciera pública, decidió volver a referirse al tema y aclarar su posición.

Por ahora, el cantante colombiano y la modelo argentina han mantenido reserva sobre los motivos específicos que llevaron al final de su relación. Tampoco han respondido públicamente al nuevo mensaje de Melanie Pavola.

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Mientras tanto, las declaraciones de la mexicana volvieron a poner los nombres de J Balvin y Valentina Ferrer entre las tendencias de conversación en redes sociales, especialmente por la inesperada disculpa dirigida a quien ahora es la expareja del artista.