Fotos: Así lucía Valentina Ferrer cuando fue Miss Argentina; un cambio físico radical

El cambio físico de la reconocida modelo Valentina Ferrer sorprendió a varios de los internaútas. la famosa durante su etapa como reina de belleza lucía una imagen muy diferente a la que actualmente reconocen varios de sus seguidores.

Para el año 2014, la modelo cordobesa llevaba el cabello completamente rubio, mismo año en el que representó a su país, conquistó las pasarelas siendo coronada Miss Argentina y a su vez logró clasificar en el Top 10 de Miss Universe.

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A sus 21 años, Valentina Ferrer cautivó con su belleza y carisma durante el certamen, dejando claro que tenía todo para abrirse paso en el mundo del modelaje. Su paso por Miss Argentina marcó el inicio de una carrera que pronto tomó rumbo internacional.



¿Cómo lucía Valentina Ferrer cuando fue coronada Miss Argentina 2014?

Durante la gala de Miss Universo Argentina 2014, la cordobesa acaparó las miradas de los presentes con su cabello dorado y su deslumbrante figura. El 10 de octubre de 2014, el Pabellón Frers de La Rural, en Buenos Aires, fue el escenario elegido para realizar la gran final nacional. Llevándose el título.

Este no fue el primer triunfo de la modelo, pues antes de la gala nacional habría competido en su tierra natal el 17 de agosto, consagrándose como Miss Córdoba. Ese premio le otorgó el pase directo para concursar junto a las mujeres más hermosas del país, destacando con su estatura de 1,78 metros.

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Detrás de las luces, las pasarelas y su recordada cabellera rubia había una historia más sencilla. Valentina Ferrer creció en Villa Carlos Paz junto a sus cinco hermanos y llevó una vida alejada de los lujos antes de comenzar a abrirse camino en el mundo del modelaje.

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Antes de desfilar por las prestigiosas pasarelas, había trabajado como vendedora de frutas, preparando tortas; incluso se desempeñó como entrenadora personal. Fue a los 16 años cuando inició en la agencia Mannequin de Córdoba y luego viajó a Miami, donde firmó con la agencia Wilhelmina Models tras ser descubierta.

Captura de pantalla redes sociales

Valentina Ferrer, ex Miss Argentina, sorprendió a sus seguidores al recordar su etapa con una cabellera rubia muy diferente a su look actual Captura de pantalla redes sociales

¿Cómo fue el desempeño de Valentina Ferrer en Miss Universo?

Tras ser ganadora del reinado nacional, tomó la decisión de viajar al certamen internacional realizado en Doral, Florida, para la edición número 63 de Miss Universo. Allí, con su característico look rubio, cautivó a los jueces internacionales hasta posicionarse entre las diez mejores.

Para la histórica velada, la modelo lució la banda de Argentina y avanzó hasta el top 10 de la competencia. Su clasificación destacó la participación del país en aquella edición y fue recibida con entusiasmo por los seguidores de los certámenes de belleza.

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La clasificación de la modelo tuvo un significado especial para Argentina, pues el país llevaba ocho años sin aparecer entre las diez semifinalistas de Miss Universo. Desde 2006, ninguna representante había alcanzado esa instancia del certamen.

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En aquella edición también estuvo la colombiana Paulina Vega, quien terminó llevándose la corona de Miss Universo. Tras su paso por el certamen, Valentina Ferrer siguió creciendo en el modelaje y posteriormente formó una familia junto a J Balvin, con quien tuvo a su hijo Rio antes de anunciar su separación.

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