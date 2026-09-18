Crudo detalle en muerte de Ana Lucía González; toda la noche se mantuvo viva

El caso de la pequeña Ana Lucía González conmocionó al país tras conocerse los escalofriantes detalles presentados por la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias judiciales.

La menor, de nacionalidad venezolana, tenía 8 años de edad, cursaba cuarto de primaria y se encontraba en Colombia disfrutando de sus vacaciones escolares junto a su hermana mayor antes de retomar clases en el estado Zulia, en Venezuela.

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Sin embargo, lo que debía ser una estancia familiar terminó en un crimen que hoy investiga la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá.



¿Cómo ocurrió el secuestro y traslado de Ana Lucía González desde Mosquera hasta Bogotá?

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos expuesta por el ente acusador, el crimen se habría desencadenado por una presunta retaliación y violencia vicaria tras una discusión entre el procesado y su pareja sentimental, quien es la hermana mayor de la niña.

Las investigaciones judiciales establecieron que la hermana de la víctima vivía sometida a maltratos físicos, violencia psicológica y dependencia económica en un apartamento ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

El 14 de septiembre, el agresor destruyó varios objetos dentro del inmueble y amenazó a la familia. Ante el riesgo, la pareja acudió a un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía para solicitar ayuda.

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Fue en ese preciso momento de ausencia cuando el sospechoso aprovechó para sacar a la menor del inmueble.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el instante en que el hombre raptó a la niña y la transportó en una motocicleta, utilizando para ello el casco de su propia pareja, elemento que resultó clave para su posterior identificación por parte de las autoridades.

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La Fiscalía detalló que el individuo trasladó a la menor desde Mosquera e ingresó a la capital por la localidad de Fontibón.

Durante ese mismo 14 de septiembre, el sujeto dejó a la menor escondida y con vida en Bogotá, para luego regresar al municipio de Mosquera. De esta manera, la pequeña permaneció viva durante toda esa noche en la ciudad.

¿Qué reveló la Fiscalía sobre las últimas horas de la niña y la causa de su muerte?

Al día siguiente, el 15 de septiembre, el procesado retornó a Bogotá entre las 10:00 a. m. y las 11:00 a. m. para recoger a la menor del lugar donde la había dejado oculta.

Posteriormente, la trasladó al barrio Juan José Rondón, situado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Estando a solas con la pequeña en dicho sector, presuntamente le causó la muerte.

En horas de la tarde de ese mismo 15 de septiembre, un grupo de niños que se encontraba jugando en el barrio Juan José Rondón halló el cuerpo de la menor dentro de un canal o túnel de alcantarillado de aguas lluvias y dio aviso inmediato a las autoridades.

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Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de su director Ariel Emilio Cortés, entregó el dictamen preliminar a la Fiscalía.

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Los análisis forenses establecieron que la causa del deceso fue asfixia, clasificando formalmente lo sucedido como un homicidio de carácter violento.

Los médicos legistas también identificaron moretones en el cuerpo de la niña y ordenaron la realización de estudios histopatológicos complementarios.

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Asimismo, por solicitud de la Fiscalía, se adelantan exámenes especializados para determinar si la menor sufrió conductas de agresión sexual antes de morir, considerando que el ente acusador señaló que la niña habría sido víctima de agresiones previas mientras estuvo al cuidado del procesado.

¿En qué va el proceso judicial contra Shenner José Rojas Lárez?

El señalado agresor fue identificado como Shenner José Rojas Lárez (también citado en diligencias como José Rojas Lares), un ciudadano de nacionalidad venezolana y de 29 años de edad.

Tras perpetrar el hecho, el hombre intentó huir hacia la ciudad de Medellín, pero fue capturado el 16 de septiembre en vía pública de la localidad de Los Mártires, en Bogotá, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

En la audiencia pública adelantada la noche del jueves 17 de septiembre de 2026, la fiscal del caso le imputó los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados.

Durante la diligencia, el investigado no aceptó los cargos imputados. Pese a su falta de aceptación, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

En el desarrollo de la sesión judicial, Luz González, hermana mayor de la víctima, exigió la máxima sanción penal para el procesado y pidió que el caso no quede en la impunidad.

