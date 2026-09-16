Identifican al presunto responsable de la desaparición de niña hallada en alcantarilla

El caso de Ana Lucía González Mendoza, la niña de nueve años que había sido reportada como desaparecida en Mosquera, tuvo un nuevo giro luego de que las autoridades lograran individualizar al presunto responsable a través de las cámaras de seguridad y establecer la ruta que habría seguido.

La menor había desaparecido durante la mañana del 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca. Desde que se recibió el reporte, las autoridades activaron las labores de búsqueda mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa.

La búsqueda llevó a revisar las imágenes captadas por el sistema de vigilancia instalado en el sector de Porvenir Río, un punto que terminó siendo clave para reconstruir parte de lo ocurrido.



Puedes leer: Encuentran niña sin vida dentro de una alcantarilla de Bogotá; se conocen detalles



La Alcaldía de Mosquera explicó en un comunicado que, gracias al análisis de esas imágenes, "se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción".

La información fue compartida y trabajada en coordinación con las autoridades de la localidad de Fontibón, en Bogotá, donde posteriormente se reportó la captura de un hombre señalado como presunto responsable de la desaparición de la menor.

Así avanzó la búsqueda de la niña desaparecida en Mosquera

El reporte sobre la desaparición de la menor puso en marcha un operativo de búsqueda que involucró a diferentes autoridades.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la Alerta Rosa fue activada el 15 de septiembre a la medianoche, después de que se reportara la desaparición ocurrida el día anterior.

Mientras se desarrollaban las labores de búsqueda en Mosquera y se revisaban diferentes registros de vigilancia, en Bogotá apareció una información que cambiaría el rumbo de la investigación.

Publicidad

Alrededor de las 4:00 de la tarde del 15 de septiembre, las autoridades recibieron el aviso sobre el hallazgo de una menor dentro de un conducto de agua o alcantarilla, en inmediaciones del barrio J. J. Rendón, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según la información entregada por las autoridades, fueron unos niños que se encontraban jugando cerca de una montaña quienes encontraron a la menor y alertaron sobre lo ocurrido.

Al lugar llegaron integrantes de la Policía, funcionarios de la Fiscalía y del CTI, mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos apoyó las labores para recuperar el cuerpo.

Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos correspondientes para establecer plenamente las circunstancias del caso.

Fuentes de la Fiscalía citadas por Noticias Caracol identificaron a la menor como Ana Lucía González Mendoza, de nueve años, quien había sido reportada como desaparecida en Mosquera.

Puedes leer: VIDEO: Vecinas se van a golpes por agua en Suba; se dieron baldazos y el carrotanque se marchó

Publicidad

Las cámaras, una pieza clave para reconstruir el recorrido

Uno de los elementos que tomó relevancia durante la investigación fueron las imágenes de las cámaras ubicadas en Porvenir Río.

Según la Alcaldía de Mosquera, el sistema de vigilancia permitió individualizar al presunto responsable y establecer una ruta de acción. Esa información fue posteriormente articulada con las autoridades de Fontibón.

Publicidad

La administración municipal señaló:

"Desde el primer momento en que se conoció la desaparición de la menor, se activaron de inmediato todas las labores de búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa". En otro apartado del mismo pronunciamiento, la Alcaldía explicó:

"Mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción en articulación con las autoridades de la localidad de Fontibón, en Bogotá".

La información permitió avanzar rápidamente en la ubicación del hombre señalado como presunto responsable. Reportes conocidos este 16 de septiembre indican que fue capturado en Fontibón.

La investigación, sin embargo, continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.