Temblores en Chocó: ¿pueden anunciar un sismo de mayor magnitud? Esto explica el SGC

La seguidilla de temblores que se registró este lunes 14 de septiembre en Chocó volvió a poner sobre la mesa una pregunta que muchas personas se hicieron después de sentir las sacudidas en diferentes zonas del país: ¿varios sismos seguidos pueden ser una señal de que viene uno de mayor magnitud?

En menos de una hora, la Red Sismológica Nacional de Colombia registró cuatro movimientos telúricos con epicentro en Istmina, Chocó, todos superiores a magnitud 4.0. El episodio ocurrió después del fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto y llevó a que nuevamente se hablara de la actividad sísmica que continúa presentándose en esta zona.

El primer movimiento ocurrió a las 3:02 de la tarde, con una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. Apenas dos minutos después, a las 3:04 p. m., se produjo otro sismo, esta vez de magnitud 4,1 y 41 kilómetros de profundidad.



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La actividad continuó. A las 3:08 p. m. se registró un tercer movimiento de magnitud 4,4, con una profundidad de 40 kilómetros. Finalmente, a las 4:13 p. m., otro sismo de magnitud 4,9 y 39 kilómetros de profundidad volvió a sacudir la zona.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que los cuatro eventos tuvieron su epicentro en Istmina. La entidad indicó además que continúa realizando el seguimiento permanente de la actividad sísmica.

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¿Por qué están ocurriendo tantos temblores en Chocó?

La explicación del SGC está relacionada con los cambios que experimentó la zona después del movimiento de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.

Sin embargo, la entidad hace una diferencia importante entre las réplicas que siguieron al gran sismo y la actividad que se está observando ahora.

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Mónica Arcila, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, explicó en entrevista con Noticias Caracol que la sismicidad reciente presenta características diferentes.

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"En este caso, lo que estamos observando es que la sismicidad se trasladó a la placa superior y es lo que conocemos en sismología como un enjambre sísmico."

De acuerdo con la explicación de la funcionaria, este tipo de actividad recibe el nombre de enjambre sísmico y tiene una característica que llamó especialmente la atención en este caso: los movimientos pueden mantener magnitudes importantes durante la secuencia.

"Ayer vimos dos eventos de magnitud 4.9, mientras que en las secuencias de réplicas las magnitudes tienden a descender", explicó Arcila.

También existe una diferencia en la profundidad. Mientras las réplicas asociadas al sismo del 10 de agosto se ubicaban entre los 70 y 120 kilómetros, los movimientos que forman este enjambre están ocurriendo en capas más superficiales, entre aproximadamente 30 y 50 kilómetros.

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Esto ayuda a entender por qué los nuevos temblores han sido sentidos en diferentes lugares del país.