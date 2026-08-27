Big One: el megaterremoto que podría desatar la falla de San Andrés y las zonas en riesgo

El llamado Big One vuelve a estar en el centro de la conversación científica en California después de que una investigación reciente encontrara niveles elevados de tensión en sectores de la falla de San Andrés y otras estructuras sísmicas del sur del estado.

El término Big One se utiliza para describir un hipotético gran terremoto en California, especialmente asociado con una posible ruptura importante de la sección sur de la falla de San Andrés. Sin embargo, que exista una acumulación de tensión no significa que los científicos puedan determinar que el evento ocurrirá próximamente.

Un estudio publicado en 2026 encontró que algunos segmentos de las fallas San Andrés y San Jacinto presentan niveles importantes de acumulación de tensión.



La investigación identificó los valores más altos al norte del paso de Cajon y analizó sectores ubicados en el sur de California.



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¿Qué zonas están en riesgo por el ‘Big One’?

La falla de San Andrés atraviesa buena parte de California y forma parte del límite entre las placas del Pacífico y Norteamericana. No se trata de una única línea aislada: el sistema incluye otras fallas que también pueden producir movimientos importantes.

Entre las áreas que concentran atención científica se encuentra el sur de California, donde están sectores asociados con la falla de San Andrés y la falla de San Jacinto.

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El estudio de 2026 analizó específicamente segmentos como Mojave South, North San Bernardino y San Jacinto Bernardino, encontrando diferencias en la acumulación de tensión entre ellos.

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Los investigadores señalaron que esas variaciones pueden ayudar a entender cómo podrían comportarse conjuntamente algunos segmentos durante un futuro terremoto.

Otra zona de especial interés es el área metropolitana de Los Ángeles. El riesgo no depende únicamente de la falla de San Andrés, pues existen otras estructuras geológicas capaces de generar fuertes movimientos del terreno.

De hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha advertido que un gran terremoto en California no necesariamente tendría que producirse exactamente sobre la falla de San Andrés para generar impactos importantes en zonas densamente pobladas.

¿El Big One puede ocurrir pronto?

Esta es una de las principales dudas alrededor del fenómeno. La respuesta científica es que no existe un método que permita predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto.

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El USGS explica que hablar de que la falla está “atrasada” puede resultar engañoso.

Aunque algunos segmentos hayan superado el intervalo promedio observado entre grandes terremotos, eso no significa que el siguiente movimiento tenga una fecha determinada.

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La sismóloga Lucy Jones también ha advertido sobre esta diferencia. Tras conocerse los nuevos datos de 2026, señaló que el estudio no permite determinar cuándo ocurrirá el próximo terremoto.

La falla de San Andrés es una de las principales estructuras geológicas asociadas al riesgo de un gran terremoto en la región. /Foto: Wikipedia

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Lo que sí muestran las investigaciones es que California mantiene un riesgo sísmico importante, especialmente en áreas cercanas a sistemas de fallas activas.

La propia historia de la falla de San Andrés demuestra su capacidad para producir terremotos de gran magnitud. El terremoto de Fort Tejon de 1857, por ejemplo, alcanzó una magnitud estimada de 7,9 y produjo una ruptura de aproximadamente 360 kilómetros.

Por eso, cuando los expertos hablan del Big One, no están anunciando un terremoto para una fecha específica. Se refieren a un escenario de gran magnitud que forma parte de los riesgos sísmicos de California, especialmente en el sur del estado.

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Los nuevos estudios permiten conocer mejor dónde se concentra la tensión y cómo interactúan las diferentes fallas, pero todavía no permiten convertir esos datos en una predicción exacta del próximo gran terremoto.

¿El ‘Big One’ de la falla de San Andrés podría afectar a Colombia?

El Big One está relacionado con la falla de San Andrés, ubicada en Norteamérica, por lo que un gran terremoto asociado con este sistema no tendría un impacto directo sobre Colombia.

Aunque los movimientos sísmicos pueden generar efectos a grandes distancias, no significa que un terremoto en la falla de San Andrés vaya a provocar un terremoto en Colombia.

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La actividad sísmica de nuestro país responde principalmente a su propia configuración tectónica y a la interacción de las placas que rodean el territorio colombiano.