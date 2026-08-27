Video muestra el momento en que inició la inundación en Nepal; hay más de 300 muertos

Un video difundido en redes sociales mostraría cómo se desencadenó la inundación que afectó la frontera entre Nepal y el Tíbet. Aunque inicialmente se especuló con otras posibles causas, los análisis realizados por organismos especializados apuntan a que el desastre estuvo relacionado con el desprendimiento de una enorme masa de hielo y roca procedente de un glaciar.

Las imágenes permiten observar parte de la cadena de eventos que provocó la emergencia y que dejó graves daños materiales y víctimas en la región del Himalaya.

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De acuerdo con los análisis realizados sobre el fenómeno, el desprendimiento de una gigantesca masa de hielo y roca, ocurrido a unos 5.200 metros de altura, habría bloqueado temporalmente el cauce del río Lhende. Esta obstrucción habría provocado la formación de un lago barrera.



Posteriormente, la presión del agua habría provocado la ruptura del tapón de escombros, liberando una violenta corriente de agua, lodo y rocas que descendió a gran velocidad por el cauce. El flujo alcanzó la localidad de Gyirong, en el Tíbet, y posteriormente se extendió hacia el distrito de Rasuwa, en Nepal.

What Actually Triggered the Nepal–Tibet Border Flash Flood?



A massive ice and rock avalanche from a glacier triggered a chain reaction near the Nepal–China border. The avalanche and debris blocked the river, forming a temporary barrier lake. When the blockage gave way, a… pic.twitter.com/raaCcjQClO — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) August 27, 2026

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¿Cuál es el balance de la inundación en Nepal?

La catástrofe ocurrida el miércoles 26 de agosto de 2026 provocó graves daños en la infraestructura y afectó a numerosas comunidades de la región. En Nepal, la enorme corriente de agua y escombros destruyó viviendas, puentes, vías de transporte y proyectos hidroeléctricos.

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Localidades como Timure y Syabrubesi, ubicadas a lo largo del sistema del río Trishuli, también resultaron afectadas por la emergencia.

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Las labores de búsqueda y rescate continúan en ambos lados de la frontera, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y la identificación de las víctimas. Los reportes preliminares dan cuenta de fallecidos, cientos de personas desaparecidas y numerosos damnificados como consecuencia de la emergencia.

Expertos descartan que haya sido un sismo

En las primeras horas posteriores al evento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó inicialmente un movimiento sísmico de magnitud 4,4 en la zona. Sin embargo, posteriores análisis llevaron al organismo a descartar que se hubiera producido un terremoto.

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Según la explicación del USGS, la señal registrada por los sismógrafos, posteriormente estimada en una magnitud de 5,2, habría sido generada por el impacto provocado por el colapso del glaciar y el posterior flujo de detritos que descendió por la montaña.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) señaló que un análisis preliminar de imágenes de Planet Labs ubica el origen del deslizamiento aproximadamente a 20 kilómetros al noreste del paso de Rasuwagadhi.

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Vista aérea de la destrucción masiva provocada por la inundación repentina en Nepal, un desastre natural impulsado por el colapso de un glaciar en el Himalaya que ya deja más de 150 muertos. /Foto: AFP

Los escombros ingresaron al río Lhende, un afluente del Trishuli, desencadenando el posterior flujo de agua y sedimentos. Geólogos chinos y especialistas del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) también han apuntado a este fenómeno como el origen de la emergencia.