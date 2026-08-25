Madre e hija iban a entrar a su casa y un rayo las alcanzó; murieron a metros del papá

Una tormenta eléctrica registrada el pasado domingo 23 de agosto de 2026 provocó la muerte de Kenya Glasgow, de 31 años, y de su hija de dos años, en la ciudad de Margate, Florida. Ambas fueron alcanzadas por una descarga eléctrica mientras intentaban ingresar a una vivienda para protegerse de las intensas precipitaciones.

El hecho conmocionó a la comunidad local y es investigado por las autoridades para establecer las circunstancias en las que ocurrió la situación.

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El incidente se registró aproximadamente a las 2:30 p. m., en la cuadra 7900 de Northwest First Street. De acuerdo con el testimonio de Kameron Glasgow, esposo de Kenya y padre de las menores, la familia había llegado al lugar para cenar en la casa de una tía cuando las condiciones climáticas empeoraron rápidamente.



Sin embargo, antes de poder ingresar a la vivienda, una descarga eléctrica cayó cerca de ellos. La fuerte descarga hizo que Kenya y su hija cayeran sobre la acera. Kameron se encontraba a pocos metros y también sintió la corriente eléctrica en las piernas, pero logró sobrevivir.

Por su parte, Kensli, la hermana gemela de Kennedi, permanecía dentro del automóvil familiar y no resultó afectada.

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Kenya Glasgow y su familia antes de perder la vida por un rayo Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué se conoce sobre la muerte de Kenya Glasgow y su hija?

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Vecinos del sector reportaron la intensidad de la tormenta que azotó el área. Prince Moody, uno de los residentes, relató que escuchó un fuerte trueno acompañado de un resplandor naranja que alcanzó a observar desde su vivienda.

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Tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre dos personas alcanzadas por un rayo, agentes de la Policía de Margate y miembros de Margate Fire Rescue acudieron al lugar. Los equipos de emergencia encontraron a las víctimas en la acera y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Kenya Glasgow fue trasladada de urgencia al North Broward Medical Center, en Deerfield Beach, mientras que Kennedi fue llevada bajo escolta policial al Broward Health Medical Center, en Fort Lauderdale.

A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, ambas fueron declaradas fallecidas poco después de ingresar a los respectivos centros asistenciales.

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¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

Durante la tarde del domingo, la actividad eléctrica en la zona era considerable. Datos del sistema First Alert Live Doppler registraron más de 200 descargas eléctricas en un radio de 20 millas de Margate entre las 2:00 y las 3:00 p. m.

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Además, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos reportó cinco descargas de nube a tierra ubicadas a menos de una milla del lugar donde ocurrió la tragedia.

El Departamento de Policía de Margate confirmó que mantiene una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento, las autoridades no han informado de otro factor relacionado con las muertes y el caso continúa bajo investigación.

