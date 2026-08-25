Hallan sin vida a reconocida influencer en un viñedo; tenía múltiples quemaduras

La influencer francesa, Sonia Bellina, de 29 años fue encontrada sin vida entre las hileras de un viñedo, en Saint-Gilles. El hallazgo ocurrió cuando un trabajador agrícola de la zona encontró sus restos en el terreno, generando conmoción entre sus seguidores y familiares.

El hallazgo ocurrió en circunstancias que son investigadas por las autoridades francesas. Según los reportes citados, la joven Sonia estaba parcialmente desnuda y presentaba quemaduras, mientras los investigadores analizan si alguna sustancia inflamable fue utilizada para dificultar la identificación de sus restos.

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En un primer momento, sus familiares lograron reconocerla por algunos elementos personales. Entre ellos estaban sus implantes mamarios y un anillo que llevaba consigo. Posteriormente, la fiscal de Nîmes, Cécile Gensac, confirmó mediante pruebas de ADN que los restos encontrados correspondían a la joven.



¿Qué detalles reveló la investigación tras el hallazgo en el viñedo de Saint-Gilles?

La investigación quedó en manos de la fiscalía de Nîmes y la unidad de investigación de esa ciudad. Dentro de las primeras actuaciones, un hombre de 32 años fue detenido y enviado a prisión preventiva. Según las autoridades, el señalado tenía antecedentes registrados desde 2010.

Además, otras dos personas fueron puestas bajo custodia policial por su posible relación con el caso. En un comunicado, los investigadores explicaron que “han sido puestos bajo custodia policial en base a pruebas que sugieren su participación directa o indirecta”.

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El caso de Sonia Bellina de movilizó a cerca de 40 investigadores, quienes trabajan para establecer qué ocurrió y precisar la responsabilidad de cada una de las personas vinculadas a la investigación. Las diligencias continúan mientras las autoridades reúnen pruebas para reconstruir las circunstancias del hallazgo.

La joven era conocida en redes sociales por sus contenidos de moda, bailes y sincronización de labios. En TikTok reunía más de 250.000 seguidores, con quienes compartía diferentes momentos de su vida y había construido una comunidad que seguía de cerca sus publicaciones.

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Consternación por el hallazgo sin vida de la joven influencer Sonia Bellina, en un viñedo. Su cuerpo presentaba signos de quemaduras según los primeros reportes Foto collage realizado por La Kalle; Instagram @soniiabelliina

Aunque residía en París, era originaria de Gard, región del sur de Francia a la que viajaba con frecuencia para visitar a su familia. Su fallecimiento ocurrió pocos días antes de una fecha que sus seres queridos esperaban celebrar: el próximo 30 de septiembre habría cumplido 30 años.

Su hermana habló con Midi Libre sobre los planes que tenían para esa celebración y recordó: “Íbamos a preparar su cumpleaños; habría cumplido 30 años el 30 de septiembre. Habíamos planeado una fiesta… Se encontró con el hombre equivocado en el momento equivocado”.

¿Qué denunció la familia de la influencer en redes sociales?

Mientras intentan afrontar la pérdida de Sonia Bellina, sus familiares también denunciaron la circulación de fotografías y comentarios falsos en redes sociales. La hermana de la joven aseguró que algunas personas utilizaron imágenes tomadas de su cuenta para difundir versiones equivocadas sobre el caso.

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“Tomaron fotos de la cuenta de TikTok de mi hermana y afirmaron que ella era la que fue encontrada muerta por quemaduras”, manifestó. La familiar también cuestionó los mensajes publicados por algunos usuarios y señaló que la situación se convirtió en una nueva fuente de dolor.

“Es acoso; algunos incluso dicen que se merecía lo que le pasó. Están usando las fotos de mi hermana para crear revuelo. La gente se está pasando de la raya; es terrible”, afirmó la mujer al referirse a las publicaciones que comenzaron a circular después de conocerse el hallazgo.

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Ante esta situación, el abogado de la familia, Mourad Battikh, calificó la reacción de algunos usuarios como una “crueldad sin nombre”. El jurista confirmó que los familiares emprenderán acciones legales contra quienes resulten responsables de las publicaciones denunciadas.