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Rock al Parque 2026: Los accesos y los objetos prohibidos que te quitarán en la entrada

Planea tu ida a Rock al Parque 2026. Conoce los ingresos habilitados al Simón Bolívar, rutas de TransMilenio y la lista de objetos prohibidos.

Filtro de seguridad e ingresos para el público general en el festival Rock al Parque en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.
¿Vas para Rock al Parque 2026? Estos son los accesos y los objetos prohibidos que te quitarán en la entrada
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La cuenta regresiva terminó para la edición número 30 del festival gratuito más grande del continente. Rock al Parque 2026 se tomará la capital los días 10, 11 y 12 de octubre en el tradicional Parque Metropolitano Simón Bolívar. Para disfrutar de las más de 60 agrupaciones invitadas sin contratiempos, es fundamental conocer de antemano el esquema logístico, los accesos permitidos y los filtros de seguridad.

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Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmaron las directrices oficiales para garantizar la convivencia y el orden durante las tres jornadas musicales. A continuación, te presentamos la guía definitiva con todo lo que necesitas saber antes de salir de casa.

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Filtros de seguridad: Objetos prohibidos en Rock al Parque

El ingreso al festival contará con estrictos controles a cargo de la fuerza pública y el personal de logística. Con el fin de evitar aglomeraciones o decomisos incómodos, ten en cuenta la lista oficial de objetos que no puedes llevar a Rock al Parque 2026:

  • Prendas de fútbol: Está prohibido ingresar con camisetas, gorras o banderas de equipos de fútbol nacionales o internacionales.
  • Accesorios peligrosos: No se permiten correas con hebillas metálicas grandes, botas con punta de acero ni elementos cortopunzantes.
  • Elementos de camping y lluvia: Queda restringido el acceso de carpas, tiendas de campaña y sombrillas con punta (se aconseja llevar impermeable).
  • Envases y aerosoles: No se admitirán latas, recipientes de vidrio ni aerosoles de cualquier tipo.
  • Tecnología y transporte: Está prohibido el uso de drones, patinetas, patines y cámaras profesionales sin acreditación de prensa.
  • Sustancias y mascotas: No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias psychoactivas ni animales de compañía.

Nota clave: El festival es exclusivo para mayores de 14 años, quienes deberán presentar su documento de identidad en los filtros.

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Puertas de acceso e ingresos habilitados al Simón Bolívar

Para optimizar el flujo de los asistentes, la organización definió puntos específicos de entrada según el tipo de público:

  • Público general: Los accesos autorizados están ubicados en los costados oriental y occidental de la calle 63, así como sobre la carrera 60 (junto a la zona de parqueaderos).
  • Prensa y aliados: El ingreso exclusivo operará sobre la carrera 60, exactamente frente a la Biblioteca Pública Virgilio Barco.
  • Población con discapacidad: Podrán ingresar acompañados de una persona por el acceso de prensa o por las entradas habilitadas en la calle 63 y Bolívar 3. Las tarimas Plaza y Bio by Vans contarán con plataformas elevadas para su comodidad.

Puedes leer: Mon Laferte en Rock al Parque 2026: Día y hora exacta de su presentación

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Horarios de apertura de puertas para Rock al Parque 2026

Para que programes tu llegada y no te pierdas a tus bandas favoritas, la organización confirmó que la apertura de puertas de Rock al Parque 2026 se realizará a partir de las 11:00 a. m. los tres días del festival (10, 11 y 12 de octubre).

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Los filtros de seguridad e ingresos habilitados comenzarán a operar desde esa misma hora. Se recomienda llegar con tiempo, ya que las presentaciones musicales en las tarimas Plaza, Bio by Vans y Eco iniciarán puntualmente sobre las 1:00 p. m. cada jornada y se extenderán hasta cerca de la medianoche.

Rutas y horarios de transporte público

Las jornadas se extenderán hasta la medianoche. Para el retorno seguro, TransMilenio operará con horario extendido en estaciones clave como Movistar Arena, 7 de Agosto, CAN y Salitre El Greco. Adicionalmente, se dispondrá de 17 rutas zonales del SITP distribuidas sobre la calle 53, calle 63 y carrera 60 con destino a Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá y el centro de Bogotá.

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