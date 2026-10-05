Rock al Parque 2026: Los accesos y los objetos prohibidos que te quitarán en la entrada

La cuenta regresiva terminó para la edición número 30 del festival gratuito más grande del continente. Rock al Parque 2026 se tomará la capital los días 10, 11 y 12 de octubre en el tradicional Parque Metropolitano Simón Bolívar. Para disfrutar de las más de 60 agrupaciones invitadas sin contratiempos, es fundamental conocer de antemano el esquema logístico, los accesos permitidos y los filtros de seguridad.

Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmaron las directrices oficiales para garantizar la convivencia y el orden durante las tres jornadas musicales. A continuación, te presentamos la guía definitiva con todo lo que necesitas saber antes de salir de casa.

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Filtros de seguridad: Objetos prohibidos en Rock al Parque

El ingreso al festival contará con estrictos controles a cargo de la fuerza pública y el personal de logística. Con el fin de evitar aglomeraciones o decomisos incómodos, ten en cuenta la lista oficial de objetos que no puedes llevar a Rock al Parque 2026:



Prendas de fútbol: Está prohibido ingresar con camisetas, gorras o banderas de equipos de fútbol nacionales o internacionales.

Está prohibido ingresar con camisetas, gorras o banderas de equipos de fútbol nacionales o internacionales. Accesorios peligrosos: No se permiten correas con hebillas metálicas grandes, botas con punta de acero ni elementos cortopunzantes.

No se permiten correas con hebillas metálicas grandes, botas con punta de acero ni elementos cortopunzantes. Elementos de camping y lluvia: Queda restringido el acceso de carpas, tiendas de campaña y sombrillas con punta (se aconseja llevar impermeable).

Queda restringido el acceso de carpas, tiendas de campaña y (se aconseja llevar impermeable). Envases y aerosoles: No se admitirán latas, recipientes de vidrio ni aerosoles de cualquier tipo.

No se admitirán latas, recipientes de vidrio ni aerosoles de cualquier tipo. Tecnología y transporte: Está prohibido el uso de drones, patinetas, patines y cámaras profesionales sin acreditación de prensa.

Está prohibido el uso de drones, patinetas, patines y de prensa. Sustancias y mascotas: No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias psychoactivas ni animales de compañía.

Nota clave: El festival es exclusivo para mayores de 14 años, quienes deberán presentar su documento de identidad en los filtros.



Puertas de acceso e ingresos habilitados al Simón Bolívar

Para optimizar el flujo de los asistentes, la organización definió puntos específicos de entrada según el tipo de público:



Público general: Los accesos autorizados están ubicados en los costados oriental y occidental de la calle 63 , así como sobre la carrera 60 (junto a la zona de parqueaderos).

Los accesos autorizados están ubicados en los costados oriental y occidental de la , así como sobre la (junto a la zona de parqueaderos). Prensa y aliados: El ingreso exclusivo operará sobre la carrera 60 , exactamente frente a la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

El ingreso exclusivo operará sobre la , exactamente frente a la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Población con discapacidad: Podrán ingresar acompañados de una persona por el acceso de prensa o por las entradas habilitadas en la calle 63 y Bolívar 3. Las tarimas Plaza y Bio by Vans contarán con plataformas elevadas para su comodidad.

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Horarios de apertura de puertas para Rock al Parque 2026

Para que programes tu llegada y no te pierdas a tus bandas favoritas, la organización confirmó que la apertura de puertas de Rock al Parque 2026 se realizará a partir de las 11:00 a. m. los tres días del festival (10, 11 y 12 de octubre).

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Los filtros de seguridad e ingresos habilitados comenzarán a operar desde esa misma hora. Se recomienda llegar con tiempo, ya que las presentaciones musicales en las tarimas Plaza, Bio by Vans y Eco iniciarán puntualmente sobre las 1:00 p. m. cada jornada y se extenderán hasta cerca de la medianoche.

Rutas y horarios de transporte público