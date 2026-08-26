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¡Cartel histórico! Rock al Parque 2026 celebra 30 años: artistas y bandas legendarias

Descubre el cartel oficial de Rock al Parque 2026. Conoce las nuevas fechas de octubre, artistas confirmados y cómo participar en los 30 años.

Gran tarima principal del festival Rock al Parque 2026 en el Parque Simón Bolívar
El cartel oficial de Rock al Parque 2026 reúne a grandes leyendas internacionales como Apocalyptica y Stratovarius, junto a lo mejor del talento nacional para celebrar los 30 años del festival en Bogotá.
/Foto: Rock al Parque 2026
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El festival de rock gratuito más grande de Latinoamérica está listo para hacer historia. Rock al Parque 2026 se prepara para celebrar sus tres décadas de vida con una edición que promete ser inolvidable.

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ya ha revelado los detalles más esperados por los fanáticos: las fechas oficiales, el cambio de mes y las bandas que conformarán el impactante cartel de Rock al Parque 2026.

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¿Cuándo y dónde se celebrará Rock al Parque 2026?

A diferencia de años anteriores, el evento moverá su calendario para prender los motores en el segundo semestre del año. Las fechas de Rock al Parque 2026 están confirmadas para los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026.

Durante este fin de semana festivo, el escenario principal volverá a ser el icónico Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

Este espacio natural recibirá a miles de almas dispuestas a vivir la máxima fiesta de los sonidos fuertes en la capital de Colombia.

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El cartel oficial Rock al parque 2026: Artistas confirmados

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Imagen del cartel oficial de Rock al Parque 2026 con la lista completa de artistas nacionales e internacionales confirmados para la edición número 30 en Bogotá.
El cartel oficial de Rock al Parque 2026 presenta un listado histórico para celebrar sus 30 años.
/Foto: Rock al Parque 2026

La expectativa terminó y la diversidad musical será la gran protagonista de este cumpleaños.

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Los artistas de Rock al Parque 2026 combinan la fuerza del metal clásico, el ska, el punk y las nuevas tendencias alternativas.

Bandas internacionales invitadas

Dentro de las grandes leyendas internacionales, el festival contará con la imponente presencia de Apocalyptica y Stratovarius. Estas agrupaciones lideran la cuota de metal pesado del continente europeo.

A ellos se suman bandas de culto como Ministry y Rata Blanca.

También habrá espacio para propuestas alternativas de gran éxito comercial como la chilena Mon Laferte, Los Bunkers y Editors. El baile y la energía correrán por cuenta de Tokio Ska Paradise Orchestra y División Minúscula.

Talento nacional y local

Por su parte, el talento colombiano se hará sentir con fuerza en las tres tarimas. La cuota de artistas nacionales y locales incluye a agrupaciones de gran trayectoria como I.R.A., Nadie, Skampida y Perpetual Warfare.

El festival también abrirá espacio para sonidos frescos e independientes como los de Esteman y Lika Nova. Esta mezcla busca homenajear el pasado, presente y futuro del movimiento musical en el país.

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Rock al Parque 2026
Rock al Parque
Foto: Rock al Parque

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Preguntas frecuentes sobre Rock al Parque 2026

¿Cuánto cuestan las boletas para Rock al Parque 2026?

La entrada a Rock al Parque 2026 es 100% gratuita. Al ser un evento cultural financiado por la Alcaldía Mayor de Bogotá e Idartes, los asistentes no necesitan comprar boletas ni pases especiales para ingresar al festival durante los tres días.

¿Cuáles son las fechas de Rock al Parque 2026?

El festival se llevará a cabo los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026. Recuerda que este año el evento estrena un cambio de fecha, pasando tradicionalmente de noviembre al mes de octubre para aprovechar el fin de semana festivo.

¿Dónde se realiza el festival?

El escenario oficial del evento es el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicado en el centro-occidente de Bogotá, Colombia. Cuenta con múltiples accesos peatonales y tres tarimas principales distribuidas en la plaza de eventos.

¿A qué hora abren las puertas del Parque Simón Bolívar?

Por lo general, las puertas del parque se abren al público a partir de las 11:00 a.m. de cada día. Las presentaciones de las bandas musicales inician sobre la 1:00 p.m. y el evento finaliza cerca de las 10:00 p.m.

¿Qué elementos están prohibidos para ingresar al evento?

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Por seguridad de los asistentes, no se permite el ingreso de:

  • Camisetas o elementos alusivos a equipos de fútbol.
  • Cinturones con hebillas grandes o taches.
  • Sombrillas o paraguas con punta puntiaguda.
  • Envases de vidrio, alimentos pesados y bebidas alcohólicas.
  • Armas blancas, elementos cortopunzantes o sustancias alucinógenas.

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