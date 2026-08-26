Festival de música en El Campín: fecha y artistas invitados a la gran jornada solidaria

La tradicional Caminata de la Solidaridad cambia de formato este año y Bogotá tendrá un festival de música gratuito en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El encuentro será este sábado y reunirá a reconocidos artistas, mientras el domingo llegará la carrera solidaria.

La noticia fue revelada durante una entrevista realizada en el Klub de La Kalle, donde María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, explicó la transformación del evento. “Nosotros pasamos de una caminata que durante 50 años ha sido un día”.

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La representante contó que la intención es ofrecer una experiencia diferente para quienes participan en esta iniciativa. “Queríamos transformarlo en una experiencia”, explicó durante la conversación, al referirse al cambio de la tradicional jornada que durante décadas reunió a miles de personas.



El festival comenzará este sábado 29 de agosto con la apertura de puertas a las 2:30 p. m. en El Campín. La entrada será gratuita para el público, aunque será necesario realizar un registro previo en la página oficial de la Caminata de la Solidaridad para poder ingresar al escenario.

Entre los artistas invitados aparece Wisin, uno de los nombres principales del cartel, quien llegará con su propuesta conocida como 'La Universidad del Perreo'. La programación también incluye diferentes sonidos y representantes de varias generaciones de la música colombiana.

Artistas invitados al festival:



Wisin.

Francy.

Juan La Verde.

Los 50 de Josito.

Ciro Quiñones.

Timbiquí.

Villamizar de Bacilos.

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¿Cuándo es la caminata de la solidaridad?

La Caminata de la Solidaridad tradicionalmente se realizaba el último domingo de agosto, pero este año tendrá una programación de dos días. El sábado 29 de agosto será dedicado al festival musical en El Campín y el domingo 30 de agosto se desarrollará la carrera, con recorridos para distintos niveles de participantes.

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La carrera contará con distancias de 3K, 5K, 10K y 21K, todas con salida desde el Estadio El Campín. Las inscripciones permanecen abiertas y tienen un descuento de hasta el 40 %. La participación en los 21K cuesta $100.000 e incluye camiseta, tula, hidratación, chip, identificación y regalo sorpresa.

¿Qué es juntos por Colombia?

Es una iniciativa vinculada a la Fundación Solidaridad por Colombia, organización que durante cinco décadas enfoca sus esfuerzos en educación y sostenibilidad. Sus programas incluyen atención a la primera infancia, formación de jóvenes y becas de educación superior.

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Durante la charla, María Carolina Hoyos Turbay explicó que los recursos de esta edición inicialmente estaban destinados a programas educativos. “Todo lo que íbamos a recoger era para educación, nosotros nos dedicamos a educación y a sostenibilidad”.

Sin embargo, la emergencia provocada por el terremoto llevó a modificar el destino de los recursos. “Vamos a hacer el cambio para el tema del terremoto porque el terremoto no puede esperar y los damnificados del terremoto no pueden esperar”, explicó.

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¿Cuál fue la experiencia tras el terremoto del Eje Cafetero?

El terremoto del pasado 10 de agosto llevó a la Fundación Solidaridad por Colombia a desplazarse hacia las zonas afectadas. Según lo contado durante la entrevista, 24 horas después del movimiento telúrico ya había presencia en Pereira para evaluar los daños y coordinar las ayudas.

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La fundación reportó atención en cinco departamentos y 13 municipios, con más de 10.000 kits de alimentación e higiene entregados. También apoyará la reconstrucción de una escuela en Unión Panamericana, Chocó, que quedó completamente destruida y beneficiaría a 850 niños.

Sobre esta jornada, Hoyos Turbay realizó una invitación: “Vayan nos acompañen el sábado desde las 2:30 en el estadio El Campín”. Los recursos recaudados serán destinados a estas ayudas, mientras las cuentas de la Fundación Solidaridad por Colombia son auditadas por Price Waterhouse Coopers.

Mira la entrevista completa: