Colombia llega con todo a los Latin Grammy 2026: estos son los artistas nominados

Colombia destaca en los Latin Grammy 2026 con una amplia representación en diferentes categorías. La lista de nominados reúne a figuras como Karol G, Juanes, Beéle, Feid, Ryan Castro, Greeicy, Fonseca y Carlos Vives, entre otros artistas nacionales.

Karol G encabeza la delegación colombiana con siete candidaturas en esta edición. La ceremonia número 27 de los premios se realizará el 12 de noviembre en Estados Unidos.

Manuel Abud, director ejecutivo de la institución, destacó la variedad de propuestas que llegan a esta edición, afirmando que "estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina".



El pop y la música urbana colombiana tienen varios representantes

Karol G llega a la edición número 27 de los Latin Grammy con siete candidaturas. La artista paisa figura en Álbum del Año por Tropicoqueta y compite en Grabación y Canción del Año con Coleccionando heridas, además de otras categorías relacionadas con la música urbana.

Por su parte, Juanes participa con su producción Juanesteban en Mejor Álbum Pop/Rock. El antioqueño también compite en Canción del Año con Humano, tema que interpreta junto a Vivir Quintana.

La música urbana también reúne a Feid, quien compite en Interpretación de Reguetón con Verano Rosa, y a Ryan Castro, nominado en Interpretación Urbana con La Villa y en Mejor Álbum de Música Urbana por Omerta. A ellos se suma Beéle, nominado con Yo y tú en Mejor Canción Urbana y con Borondo en Mejor Álbum de Música Urbana

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En esta edición también figura Aria Vega, quien aspira al reconocimiento como Mejor Nuevo Artista y se suma a la representación colombiana en una de las categorías que reúne a nuevos talentos de la industria.

Vallenato, tropical y salsa también dicen presente

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La representación nacional se extiende a otros géneros. Fonseca compite en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Antes que el tiempo se vaya, mientras Greeicy aparece en la misma categoría con Candela.

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En Mejor Cumbia/Vallenato aparecen Carlos Vives, Gusi y Karen Lizarazo. Gusi participa con Vallenato Social Club, producción presentada como el "primer álbum original cien por ciento colaborativo del género". Karen Lizarazo compite con El tiempo perfecto y es destacada como la "única mujer incluida en la categoría".

Lista de colombianos nominados a los Latin Grammy 2026

Karol G: Álbum del Año por Tropicoqueta; Grabación del Año y Canción del Año por Coleccionando heridas; además de categorías de música urbana.

Álbum del Año por Tropicoqueta; Grabación del Año y Canción del Año por Coleccionando heridas; además de categorías de música urbana. Juanes: Canción del Año por Humano, junto a Vivir Quintana, y Mejor Álbum Pop/Rock por Juanesteban.

Canción del Año por Humano, junto a Vivir Quintana, y Mejor Álbum Pop/Rock por Juanesteban. Feid y Ryan Castro: Interpretación de Reguetón por Verano Rosa.

Interpretación de Reguetón por Verano Rosa. Beéle: Mejor Canción Urbana por Yo y tú y Mejor Álbum de Música Urbana por Borondo.

Mejor Canción Urbana por Yo y tú y Mejor Álbum de Música Urbana por Borondo. Aria Vega: Mejor Nuevo Artista.

Mejor Nuevo Artista. Fonseca: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes que el tiempo se vaya.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes que el tiempo se vaya. Greeicy: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Candela.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Candela. Monsieur Periné: Mejor Álbum Vocal Pop por Instrucciones para ser feliz.

Mejor Álbum Vocal Pop por Instrucciones para ser feliz. Esteman: Mejor Álbum Pop Tradicional por Amorío, junto a Daniela Spalla.

Mejor Álbum Pop Tradicional por Amorío, junto a Daniela Spalla. Grupo Niche: Mejor Álbum de Salsa.

Mejor Álbum de Salsa. Carlos Vives, Gusi y Karen Lizarazo: Mejor Cumbia/Vallenato.

Mejor Cumbia/Vallenato. Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá: Mejor Álbum de Tango.

Mejor Álbum de Tango. Juan Pablo Vega: Productor del Año.

¿Cuándo y dónde se celebran los Latin Grammy 2026?

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La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el 12 de noviembre en Las Vegas, donde se entregarán los reconocimientos correspondientes a la edición número 27 de los premios.

La definición de los ganadores llegará después de la votación final, programada para octubre. En esta etapa se determinarán los resultados de las diferentes categorías en las que participan artistas, productores y agrupaciones de distintos países.

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La representación colombiana también llega a categorías que amplían el panorama musical de esta edición. La Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá compite en Mejor Álbum de Tango, mientras Juan Pablo Vega aparece en la categoría de Productor del Año.

Por su parte, Monsieur Periné figura en Mejor Álbum Vocal Pop y Esteman participa en Mejor Álbum Pop Tradicional junto a Daniela Spalla, sumando otras propuestas colombianas a la lista de nominados de los Latin Grammy 2026.