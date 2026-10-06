La compleja operación a la que se someterá Karina García después de tener a su hijo

El tercer embarazo de Karina García está llegando a su etapa final en medio de chequeos médicos, molestias y varias situaciones que pusieron a prueba a la empresaria paisa. La creadora de contenido que espera a Baby K junto al cantante Kris R compartió detalles del proceso en sus redes sociales.

Durante los primeros meses de gestación, la paisa enfrentó fuertes náuseas y vómitos que incluso llevaron a considerar un posible diagnóstico de hiperemesis gravídica. La situación le impedía retener los alimentos y afectó considerablemente su bienestar mientras avanzaba el embarazo: “¿Por qué nadie habla de lo que no es tan bonito en el embarazo? (...) por todo lo que pasamos las mujeres, realmente es muy duro”.

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A esto se sumaron sangrado e inflamación en las encías, infecciones repetitivas, dificultades para respirar, cansancio constante, taquicardia, dolor de espalda y acidez. Todas estas molestias hicieron que el proceso fuera más exigente para la creadora de contenido, quien reveló parte de lo ocurrido a los internautas.



Otro motivos de preocupación apareció durante los controles ginecológicos, cuando los especialistas encontraron que Baby K no estaba ubicado de la manera esperada para el nacimiento. El bebé se encontraba atravesado horizontalmente, una posición que podría llevarla a tener su primera cesárea.

¿Por qué Karina García se operará después del nacimiento de Baby K?

En medio de su relato, Karina también reveló la decisión que tomó para después del nacimiento del pequeño. La empresaria confirmó que se someterá a una operación para ligarse las trompas de Falopio y evitar un nuevo embarazo, pues asegura que su etapa como madre ya está completa.

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La paisa explicó que pensó detenidamente esta decisión antes de tomarla y dejó claro que Baby K será su último hijo. Incluso, mientras hablaba sobre la posibilidad de tener una niña, fue contundente con su decisión: “Deme la niña, niña, no, mi amor, que se van amarrando esas trompas de Falopio apenas tenga este muchachito”, dejando claro que no contempla un nuevo embarazo después del nacimiento de su hijo.

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¿Qué críticas y polémicas vivió Karina durante su embarazo?

Mientras espera a su tercer hijo, la creadora de contenido recibió cuestionamientos en sus redes sociales por tener hijos con padres distintos: Isabela, hija del empresario Felipe Vargas; Valentino, fruto de su relación con Smife; y el bebé que viene en camino.

Lejos de quedarse callada, respondió: “Mi único 'delito' es ser una mujer fértil y tener el valor de no quedarme donde no soy feliz”. También afirmó: “Mis hijos son mi orgullo, no mi condena”, dejando clara su posición frente a las críticas.

Otra polémica surgió por un anuncio falso sobre una supuesta venta de entradas para transmitir el nacimiento de Baby K en vivo, información que desmintió: “Esto es totalmente falso, porfa no crean todo lo que ven, yo jamás haría algo así”.

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