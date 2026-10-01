Embarazo de Karina García despierta preocupación al aparecer en hospital: "No sé qué le pasó"

Karina García generó preocupación entre sus seguidores al aparecer en redes sociales desde un centro médico y compartir detalles relacionados con el seguimiento de su embarazo.

Cabe mencionar que este sería su tercer hijo. Mediáticamente, Karina se ha referido al bebé como ‘Baby K’, fruto de su relación con el artista de música urbana Kris R. Sin embargo, el nombre oficial del menor aún no ha sido confirmado.

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¿Qué dijo Karina García al aparecer en el hospital?

Por medio de sus historias de Instagram, Karina García confirmó que se encontraba en una clínica especializada para someterse a un chequeo ginecológico de seguimiento.

“Bueno, les tengo noticias, estamos aquí en la clínica. No sé si ustedes se acuerdan que la última vez que vine donde el ginecólogo les conté que Baby K se sentó, o sea, ya estaba en posición, pero yo no sé qué le pasó a este muchachito”, mencionó la creadora de contenido.

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De igual forma, comentó que en controles anteriores su médico le había informado que el bebé ya se encontraba acomodado para el nacimiento. No obstante, durante una revisión reciente se determinó que había cambiado de posición y se encontraba sentado dentro del vientre materno.

“El doctor me dijo: ‘Nos vemos a ver si al niño ya le dio por voltearse’. Así que estoy a punto de entrar donde el ginecólogo, deséenme suerte”, comentó la también empresaria paisa.

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¿Qué más dijo Karina García sobre su bebé?

La creadora de contenido ha compartido con sus seguidores diferentes detalles relacionados con la llegada de su bebé. El pasado 9 de septiembre, Karina García utilizó sus redes sociales para pedir oraciones por su embarazo.

En aquella ocasión, mencionó que había recibido la indicación médica de que su bebé necesitaba permanecer al menos dos semanas más en el vientre, después del susto que vivió ante la posibilidad de un nacimiento prematuro.

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Por esta razón, pidió a sus seguidores que oraran por ella y por su bebé, con la esperanza de que todo continuara de la mejor manera.

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Karina García es madre de dos hijos y actualmente espera a su tercer bebé. Su primogénita es Isabela, mientras que su segundo hijo es Valentino, de cuatro años, a quien tuvo con el cantante Smife.

Actualmente, la influencer espera a su tercer hijo, fruto de su relación con el artista Kris R, a quien se ha referido públicamente como ‘Baby K’, aunque el nombre oficial del bebé todavía no ha sido confirmado.

A lo largo de su embarazo, Karina García ha compartido diferentes momentos de este proceso con sus seguidores, quienes han estado atentos a las novedades sobre la llegada de su tercer hijo.