Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
DESPIDO INJUSTIFICADO
INTERESES CDT
NÚMEROS GANADORES BALOTO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Embarazo de Karina García despierta preocupación al aparecer en hospital: "No sé qué le pasó"

Embarazo de Karina García despierta preocupación al aparecer en hospital: "No sé qué le pasó"

La creadora de contenido y empresaria compartió un video en sus redes sociales, en el que reveló que se encontraba triste por una situación relacionada con el hijo que espera.

Fotografía de Karina García luciendo su embarazo junto a un lago, cuya salud generó preocupación tras aparecer en el hospital.
La creadora de contenido Karina García preocupó a sus seguidores tras una reciente publicación desde un centro médico durante su embarazo
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Karina García generó preocupación entre sus seguidores al aparecer en redes sociales desde un centro médico y compartir detalles relacionados con el seguimiento de su embarazo.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Cabe mencionar que este sería su tercer hijo. Mediáticamente, Karina se ha referido al bebé como ‘Baby K’, fruto de su relación con el artista de música urbana Kris R. Sin embargo, el nombre oficial del menor aún no ha sido confirmado.

Publicidad

Últimas noticias

Andrea Valdiri en imagen de referencia tras mostrar en redes sociales las marcas y golpes sufridos durante su entrenamiento
Farándula

Andrea Valdiri causa preocupación al revelar que recibió varios golpes; así quedó

Fotografía de Aída Victoria junto a una imagen ilustrativa de embarazo, relacionada con sus declaraciones sobre los rumores recientes
Farándula

Aida Victoria rompe el silencio sobre rumores de un nuevo embarazo: ¿lo confirmó?

Puedes leer: Pastor López tenía una habitación llena de prendas íntimas que le lanzaban en conciertos

¿Qué dijo Karina García al aparecer en el hospital?

Por medio de sus historias de Instagram, Karina García confirmó que se encontraba en una clínica especializada para someterse a un chequeo ginecológico de seguimiento.

“Bueno, les tengo noticias, estamos aquí en la clínica. No sé si ustedes se acuerdan que la última vez que vine donde el ginecólogo les conté que Baby K se sentó, o sea, ya estaba en posición, pero yo no sé qué le pasó a este muchachito”, mencionó la creadora de contenido.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Karina García desmiente a Mr. Stiven sobre su viaje a Cartagena y anuncia posibles acciones legales
Farándula

Tras acusaciones, Karina García aclara verdad de su embarazo; envía advertencia

La verdad detrás de la venta para ver la transmisión en vivo del parto de Karina García
Farándula

La verdad detrás de la venta para ver la transmisión en vivo del parto de Karina García

Publicidad

De igual forma, comentó que en controles anteriores su médico le había informado que el bebé ya se encontraba acomodado para el nacimiento. No obstante, durante una revisión reciente se determinó que había cambiado de posición y se encontraba sentado dentro del vientre materno.

El doctor me dijo: ‘Nos vemos a ver si al niño ya le dio por voltearse’. Así que estoy a punto de entrar donde el ginecólogo, deséenme suerte”, comentó la también empresaria paisa.

Publicidad

¿Qué más dijo Karina García sobre su bebé?

La creadora de contenido ha compartido con sus seguidores diferentes detalles relacionados con la llegada de su bebé. El pasado 9 de septiembre, Karina García utilizó sus redes sociales para pedir oraciones por su embarazo.

En aquella ocasión, mencionó que había recibido la indicación médica de que su bebé necesitaba permanecer al menos dos semanas más en el vientre, después del susto que vivió ante la posibilidad de un nacimiento prematuro.

Publicidad

Te puede interesar

Karina García sonríe junto a su pareja Kris R luciendo su embarazo durante una celebración.
Farándula

Karina García responde a las críticas por tener tres hijos de diferentes padres

La influenciadora Karina García vistiendo sombrero rosado y en recuadro manifestando su arrepentimiento
Farándula

Karina García se disculpa por polémicos comentarios sobre los perros de raza: “No son objetos”

Por esta razón, pidió a sus seguidores que oraran por ella y por su bebé, con la esperanza de que todo continuara de la mejor manera.

Publicidad

¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Karina García es madre de dos hijos y actualmente espera a su tercer bebé. Su primogénita es Isabela, mientras que su segundo hijo es Valentino, de cuatro años, a quien tuvo con el cantante Smife.

Actualmente, la influencer espera a su tercer hijo, fruto de su relación con el artista Kris R, a quien se ha referido públicamente como ‘Baby K’, aunque el nombre oficial del bebé todavía no ha sido confirmado.

A lo largo de su embarazo, Karina García ha compartido diferentes momentos de este proceso con sus seguidores, quienes han estado atentos a las novedades sobre la llegada de su tercer hijo.

Relacionados

Farándula

Karina García