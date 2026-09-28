Tras acusaciones, Karina García aclara verdad de su embarazo; envía advertencia

La creadora de contenido y modelo paisa decidió romper el silencio mediante una transmisión pública para poner fin a las versiones que ponían en duda la paternidad del bebé que viene en camino junto a su pareja, el cantante Kris R.

En su mensaje, Karina fue directa al explicar cómo ocurrieron las cosas, cuestionó que su estado de gestación fuera utilizado dentro de una disputa de terceros y dejó claro que no se quedará de brazos cruzados si continúan las acusaciones sin sustento.

Puedes leer: Esta fue la reacción de Blessd al embarazo de Karina García, ¿se arrepiente?

¿Qué pasó realmente en Cartagena entre Karina García, Kris R y Blessd?

La controversia comenzó cuando el streamer Mr. Stiven reaccionó en una de sus transmisiones a un tema musical interpretado por Kris R, el cual contenía alusiones hacia él y su pareja, María Julissa.



Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos creadores de contenido escaló rápidamente cuando Mr. Stiven involucró directamente a Karina García, asegurando que ella habría tenido un supuesto encuentro íntimo con el cantante de reguetón Blessd en un hotel de Cartagena.



Ante la repercusión del tema en plataformas digitales, la influencer decidió dar la cara para desmentir punto por punto esa versión.

Karina explicó que su viaje a Cartagena fue un plan completamente familiar, realizado en compañía de sus hijos y de su pareja.

Además, negó rotundamente haber coincidido o compartido habitación con Blessd. “Sí, efectivamente yo estuve en Cartagena, estuve con mi familia, con mis niños y con Kris”, puntualizó la modelo.

Publicidad

Para disipar cualquier duda sobre la fidelidad en su relación y el origen de su embarazo, agregó categóricamente: “Yo jamás estuve con otra persona en Cartagena que no hubiera sido Kris”.

¿Presentó Mr. Stiven las pruebas prometidas sobre la supuesta infidelidad de Karina García?

Uno de los puntos en los que más enfatizó Karina durante su pronunciamiento fue la falta de evidencia que respaldara las afirmaciones en su contra.

Publicidad

La empresaria e influencer señaló que estuvo atenta a la transmisión en vivo del streamer, donde supuestamente se revelarían las pruebas de la acusación sobre el hotel en Cartagena.

Puedes leer: Revelan lo que realmente pagó Karina García por Yailin en su pelea de Stream Fighters 4

No obstante, según relató la paisa, dichas pruebas nunca aparecieron durante el directo. De acuerdo con su testimonio, Mr. Stiven terminó admitiendo que no contaba con material probatorio y optó por desviar la atención hacia otros temas de discusión.

“Yo me quedé esperando las pruebas donde supuestamente iban a demostrar que yo estuve con otra persona en un hotel en Cartagena”, manifestó Karina ante sus seguidores, añadiendo luego: “No llegaron las pruebas, porque es totalmente falso, porque no existe”.

La creadora de contenido expresó su descontento por el hecho de que una tiradera verbal entre dos hombres terminara salpicándola a ella y cuestionando su periodo de gestación.

“Él tenía que responderle a Kris, él tenía que meterse con Kris, ¿pero por qué conmigo?”, recriminó la modelo. Asimismo, invitó a la reflexión sobre el trato diferenciado que recibe en redes al plantear públicamente la interrogante: “¿Qué pasaría si yo fuera hombre?”.

¿Tomará Karina García acciones legales tras los cuestionamientos a su embarazo?

Aunque Karina reconoció que está acostumbrada a lidiar con críticas y controversias en el entorno digital, enfatizó que la situación cruzó una línea delicada al involucrar a su futuro hijo y abrir un debate infundado sobre su paternidad.

Publicidad

Por esta razón, la influencer confirmó que su equipo legal está evaluando la situación para acudir a los estrados judiciales si se mantienen los señaamientos difamatorios.

“Obviamente voy a tomar acciones legales”, aseveró, retando públicamente a que aparezca la persona o las presuntas pruebas que sostengan que estuvo con alguien distinto a Kris R en Cartagena.

Publicidad

Por ahora, Karina García ratificó que mantiene una relación estable y positiva con el cantante urbano mientras ambos se alistan para el nacimiento de su bebé.

“Kris y yo tenemos una relación increíble”, concluyó la modelo, quien reiteró que se mantendrá firme a la espera de cualquier sustentación formal sobre este episodio.