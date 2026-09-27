Juan Pablo Raba tuvo complicación con procedimiento estético que afectó su rostro

Juan Pablo Raba sorprendió al contar una particular experiencia relacionada con su apariencia y el trabajo frente a las cámaras.

Durante una entrevista en el programa ‘La Red’, el actor colombiano relató que decidió aplicarse bótox después de que su esposa, Mónica Fonseca, le sugiriera atenuar una línea de expresión que tenía en la frente.

Lo que parecía ser un procedimiento sencillo terminó convirtiéndose en una situación incómoda para el intérprete, especialmente porque los efectos comenzaron a notarse en una herramienta fundamental para su profesión: la expresividad del rostro.

Según explicó Juan Pablo Raba, después de la aplicación comenzó a notar cambios en la movilidad facial. Una de sus cejas quedó más elevada que la otra y experimentó cierta rigidez que le dificultaba gesticular con normalidad.

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Para alguien cuya profesión depende en buena medida de transmitir emociones mediante sus gestos, el cambio no pasó desapercibido.

Juan Pablo Raba explicó por qué el bótox fue un problema en el set

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Durante la conversación, Juan Pablo Raba contó con humor cómo su esposa consiguió convencerlo para probar el procedimiento.

Según su relato, Mónica Fonseca le llamó la atención sobre una línea que tenía en la frente y, después de insistir, el actor terminó aceptando la sugerencia.

El resultado, sin embargo, no fue el que esperaba. Tras la aplicación, Raba notó que tenía una ceja más arriba que la otra y que la movilidad de su rostro había cambiado.

El propio actor explicó que la situación podía convertirse en una dificultad durante las grabaciones, pues necesitaba utilizar sus expresiones para representar diferentes estados emocionales.

La experiencia incluso llegó a afectar aspectos relacionados con la iluminación y el trabajo frente a las cámaras. El actor señaló que necesitaba controlar completamente sus movimientos faciales para interpretar personajes y transmitir emociones como tristeza, enojo o sorpresa.

Su reacción ante la posibilidad de realizar un retoque fue contundente. Cuando el periodista de La Red le sugirió regresar para una nueva sesión, respondió:

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“No compadre, no, no voy a volver, hermano. Primera y última vez”.

La frase dejó clara la decisión de Juan Pablo Raba después de su primera experiencia con este procedimiento.

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Juan Pablo Raba: “Yo necesito es con esto”

El actor también explicó por qué la expresividad tiene tanta importancia dentro de su trabajo.

Juan Pablo Raba ha participado en producciones como ‘Distrito Salvaje’ y ‘ahora en su más reciente producción ‘Poseído’ sobre la leyenda del Silbón, proyectos en los que la interpretación requiere diferentes registros y una comunicación constante a través de los gestos.

Durante la entrevista, el colombiano dejó claro que su rostro es parte de sus principales herramientas profesionales. Por eso, cualquier modificación que limite temporalmente su capacidad para gesticular puede representar una dificultad durante una grabación.

En medio de la conversación, los presentadores incluso jugaron con las diferentes expresiones que podía realizar Raba, mostrando con humor el efecto que había tenido el procedimiento.

El actor hizo énfasis en que necesitaba conservar la movilidad de su rostro para desarrollar su trabajo y transmitir las emociones de sus personajes.

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Juan Pablo Raba también habla de emociones fuera de la pantalla

Esta experiencia con el bótox también aparece en una etapa de mayor apertura de Juan Pablo Raba sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

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El actor actualmente está al frente del pódcast ‘Los hombres sí lloran’, un espacio en el que conversa sobre emociones, bienestar mental, manejo de sentimientos y los estereotipos asociados tradicionalmente con la masculinidad.

En este proyecto, Raba comparte experiencias personales y busca abrir conversaciones sobre la manera en que los hombres expresan lo que sienten.

El pódcast no pretende sustituir procesos profesionales, sino funcionar como un espacio de conversación y reflexión a partir de experiencias personales y testimonios.

Así, mientras su faceta actoral continúa ligada a la interpretación y al manejo de las emociones frente a las cámaras, Juan Pablo Raba también ha encontrado en este proyecto una forma diferente de abordar esos mismos temas fuera de los sets.

Por ahora, el actor dejó claro que su primera experiencia con el bótox fue suficiente para tomar una decisión: conservar al máximo la movilidad de su rostro, una de las herramientas que considera esenciales para su trabajo.