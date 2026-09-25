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Imágenes de alias ‘Araña’ durante su extradición a EEUU; su rostro llamó la atención

Alias ‘Araña’ fue extraditado a Estados Unidos este 25 de septiembre. Estas son las imágenes y los detalles conocidos de su traslado desde Colombia.

Alias ‘Araña’: imágenes de su extradición a Estados Unidos y qué se sabe del operativo
Alias ‘Araña’ fue trasladado bajo custodia durante el operativo que terminó con su extradición a Estados Unidos.
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Las imágenes del traslado de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, marcaron la jornada de este viernes 25 de septiembre, luego de que las autoridades colombianas pusieran en marcha el operativo para su extradición a Estados Unidos.

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Rojas, señalado como uno de los principales cabecillas de los Comandos de Frontera, fue llevado desde Bogotá bajo custodia y posteriormente trasladado hasta Barranquilla, donde se realizó una escala antes de continuar el viaje hacia territorio estadounidense.

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Las fotografías y videos divulgados durante el procedimiento permitieron conocer cómo fue el momento previo a su entrega a las autoridades de Estados Unidos. En las imágenes se observa a Rojas bajo custodia y con el dispositivo de seguridad desplegado alrededor del operativo.

La extradición se concretó después de que el Gobierno colombiano reactivara el procedimiento que había permanecido suspendido debido a la participación de Rojas como vocero en los diálogos de paz de la anterior administración.

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¿Qué pasó con alias ‘Araña’ y por qué fue extraditado?

Geovany Andrés Rojas fue capturado en Bogotá en febrero de 2025, en cumplimiento de una circular roja de Interpol solicitada por Estados Unidos. Desde entonces permanecía requerido por la justicia de ese país dentro de un proceso relacionado con narcotráfico.

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Antes de su captura, Rojas había sido incluido como integrante de una delegación relacionada con los diálogos de paz impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro. Esa condición hizo que su proceso de extradición quedara temporalmente suspendido.

La Presidencia informó el 26 de agosto de 2026 que autorizó la entrega a Estados Unidos de cinco personas cuyas extradiciones ya habían sido autorizadas anteriormente, pero que permanecían suspendidas por su participación en diferentes procesos de diálogo. Entre los nombres mencionados estaba Geovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, identificado como vocero negociador de los Comandos de Frontera.

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Posteriormente, el procedimiento avanzó hasta concretarse este 25 de septiembre.

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Así fue el traslado de alias ‘Araña’ desde Bogotá

El operativo comenzó durante la madrugada en Bogotá. Rojas se encontraba detenido y fue sacado bajo un amplio esquema de seguridad para ser llevado hasta la base de CATAM, desde donde continuaría el procedimiento.

Reportes de medios nacionales señalaron que agentes de Interpol participaron en la notificación y custodia relacionada con la entrega internacional. Después, el traslado continuó hacia Barranquilla.

El recorrido llamó especialmente la atención porque el vuelo tuvo una parada en el departamento del Atlántico antes de continuar hacia Estados Unidos.

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Desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, se completó posteriormente el procedimiento para que Rojas fuera entregado a agentes de la DEA. Caracol Radio confirmó que la extradición finalmente se realizó este viernes 25 de septiembre.

Las imágenes de ese momento mostraron al señalado cabecilla bajo custodia y permitieron ver parte del dispositivo desplegado para garantizar su traslado.

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