Los Pachenca anuncian fin de paro armado en Magdalena y La Guajira tras muerte de 'Cholo'

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, anunciaron que pondrán fin al paro armado que iniciaron en los últimos días y que ha afectado al Magdalena y La Guajira. Según un comunicado divulgado por la organización, la medida terminará a las 7:00 de la mañana del viernes 25 de septiembre de 2026.

El anuncio se produce después de una jornada marcada por restricciones a la movilidad, cierres de establecimientos comerciales, bloqueos y quema de vehículos en diferentes puntos de Santa Marta y otros sectores de la región. Esta situación llevó al Gobierno Nacional a reforzar el dispositivo de seguridad militarizando zonas en el Magdalena y La Guajira.

En un polémico pronunciamiento la organización señaló que, una vez finalice el paro armado, comerciantes, conductores, trabajadores del sector turístico, empresarios y demás habitantes podrán retomar progresivamente sus actividades, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y las instrucciones de las autoridades.



Paro armado tras muerte de alias ‘Cholo’

El origen de esta medida está relacionado con la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de las ACSN.



Pérez Villanueva murió durante un operativo de la Fuerza Pública realizado en el Magdalena, lo que generó una reacción en el grupo armado ACSN que causó afectaciones en Santa Marta y en corredores viales de la región.

Durante las jornadas de restricciones se reportaron bloqueos y baja movilidad, mientras que las autoridades informaron sobre la quema de vehículos y amenazas dirigidas a comerciantes y transportadores. La situación también afectó la actividad comercial y el transporte en la capital del Magdalena.

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Gobierno reforzó presencia de la Fuerza Pública

Ante la situación de orden público, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el refuerzo de la presencia militar y policial en Santa Marta.

La Presidencia informó que la decisión se tomó después de la amenaza de paro armado de las ACSN y tras el operativo en el que murió alias ‘Cholo’. La instrucción oficial fue aumentar la presencia de la Fuerza Pública para recuperar el control territorial y proteger a la población.

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El despliegue incluyó unidades del Ejército, la Policía y fuerzas especiales para realizar controles y patrullajes en distintos puntos del Magdalena y La Guajira.

Los Pachenca dan otra versión sobre muerte de ‘Cholo’

Otro de los puntos incluidos en el comunicado corresponde a la operación en la que murió alias ‘Cholo’. Las ACSN aseguraron que el hombre se encontraba dormido junto a su pareja cuando se produjo el operativo militar y sostuvieron que el hombre, al verse rodeado, se entregó pero que aún así la Fuerza Pública le dio de baja en presencia de su esposa.

La organización también se refirió a la muerte de un joven de 18 años y afirmó que este no portaba armas y que habría sido confundido con un familiar de alias ‘Pinocho’.

Cabe recordar que estas afirmaciones corresponden únicamente a la versión entregada por las ACSN y deberán ser contrastadas con las investigaciones y las versiones oficiales sobre el operativo.

Por ahora, las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en la región mientras se espera que la medida anunciada por las ACSN termine a las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre. A partir de ese momento, las autoridades deberán verificar cómo evoluciona la movilidad, el comercio y las actividades cotidianas en las zonas que estuvieron afectadas por el paro armado.

¿ACSN se someterá a la justicia?

En el mismo comunicado en el que se anunció el fin del paro armado, la organización manifestó una supuesta disposición para avanzar hacia un proceso de sometimiento a la justicia, aunque condicionó esa posibilidad a la existencia de garantías para las partes.

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Según las ACSN, desde la llegada del actual Gobierno han mostrado interés en buscar mecanismos para acogerse a la ley. Se trata, por ahora, de una manifestación realizada por la propia organización y no de un proceso de sometimiento formalizado ante las autoridades.

El Gobierno ha planteado una política de sometimiento para estructuras criminales que decidan abandonar sus actividades ilegales, en un contexto marcado por el endurecimiento de las operaciones de seguridad contra grupos armados y organizaciones delincuenciales.

