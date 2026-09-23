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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / La verdadera razón por la que Bogotá está viviendo un calor sofocante

La verdadera razón por la que Bogotá está viviendo un calor sofocante

Descubre por qué hace tanto calor en Bogotá. El IDEAM explica los factores climáticos, el Fenómeno de El Niño y el impacto en la capital.

Calles del centro de Bogotá con ciudadanos caminando bajo un sol radiante y cielo azul despejado, representando el calor urbano.
¿Por qué hace tanto calor en Bogotá? Las razones científicas según el IDEAM
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Si vives en la capital de Colombia, seguramente has guardado las chaquetas pesadas en los últimos días y te has preguntado: ¿por qué hace tanto calor en Bogotá? La famosa "nevera", conocida históricamente por sus días grises, lloviznas constantes y clima templado, está registrando temperaturas atípicas que superan los promedios normales.

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Este cambio drástico ha transformado la rutina de los bogotanos, quienes ahora experimentan sensaciones térmicas sofocantes a mitad del día.

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Para entender a fondo qué está pasando, no es necesario recurrir a especulaciones. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha identificado una serie de factores climáticos y atmosféricos interconectados que explican este fenómeno.

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El impacto del Fenómeno de El Niño y la crisis climática

La primera gran causa detrás de este incremento térmico es la consolidación del Fenómeno de El Niño. Este evento climático de variabilidad natural altera de forma drástica los patrones de viento y calienta las corrientes marinas del océano Pacífico.

Como consecuencia directa en la región Andina, se produce una disminución severa de las lluvias y una sequía prolongada. Al sumarse con las anomalías del calentamiento global, los picos de temperatura se vuelven mucho más agresivos e históricos.

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Otra de las razones clave señaladas por los expertos del IDEAM es la escasa cobertura nubosa sobre la sabana de Bogotá. Al no haber nubes que bloqueen o dispersen la luz del sol, la radiación solar directa impacta la superficie terrestre con total intensidad desde las primeras horas de la mañana.

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Este calentamiento temprano se ve agravado por la presencia de vientos débiles o en calma. Al no existir corrientes de aire lo suficientemente fuertes en la atmósfera local para circular y refrescar el ambiente, las masas de aire caliente se estancan sobre la infraestructura urbana, incrementando exponencialmente la sensación de bochorno entre los ciudadanos.

El efecto de "isla de calor urbana"

Por último, el desarrollo de la infraestructura de la ciudad juega un rol determinante. El fenómeno conocido como isla de calor urbana se genera porque los materiales densos como el asfalto y el concreto de las calles y edificios absorben la energía calórica durante el día.

En lugar de disiparse, este calor es retenido por las construcciones y las emisiones de gases de los vehículos, liberándose lentamente incluso durante la tarde y la noche.

En conclusión, el actual calor en Bogotá es el resultado de cielos despejados, la falta de vientos, el urbanismo y la influencia de eventos macroclimáticos globales. Ante este panorama, el IDEAM recomienda a los ciudadanos mantener una hidratación constante y aplicar protección solar para evitar los impactos de la alta radiación.

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