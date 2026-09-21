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¿Por qué tiembla tanto en Chaparral? La explicación científica y si alerta un sismo fuerte

Descubre por qué hay tantos temblores en Chaparral y Tolima. Conoce las razones de la actividad sísmica y cómo actuar ante un temblor duro.

Un mapa de monitoreo sísmico de Chaparral y el departamento del Tolima en una pantalla digital junto a un casco de rescate.
Temblores en Chaparral y Tolima: ¿Por qué ocurren y cómo prevenir un sismo?
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

El departamento del Tolima es históricamente una de las zonas con mayor actividad geológica en Colombia. En los últimos meses, los constantes temblores en Chaparral y Tolima han despertado la preocupación de sus habitantes. Es común escuchar en las calles la misma pregunta: ¿por qué la tierra no deja de moverse en el sur del departamento? La respuesta combina la existencia de fallas geológicas locales con la influencia de los sistemas volcánicos cercanos.

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Para entender este fenómeno sin caer en alarmismos, es necesario analizar qué está pasando bajo el suelo tolimense y qué herramientas existen para proteger a la comunidad ante un eventual sismo de gran magnitud.

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¿Por qué tiembla tanto en Chaparral y el Tolima?

La razón principal de los frecuentes temblores en Chaparral y Tolima radica en la compleja red de fallas geológicas que atraviesa la cordillera Central. Chaparral se encuentra en una zona de influencia directa de fallas activas que liberan energía de forma constante a través de sismos de baja y mediana magnitud.

Puedes leer: Cinturón de fuego: ¿Por qué concentra el 90% de terremotos y qué países están en riesgo?

Además, la cercanía con grandes estructuras como el volcán Nevado del Huila y el volcán Machín genera un monitoreo sísmico permanente por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Gran parte de los temblores reportados son de carácter tectónico, causados por el choque y reacomodo de las placas bajo la superficie, un proceso natural en el territorio colombiano.

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¿Se puede advertir o predecir un temblor duro?

Una de las mayores inquietudes de la población es si existe alguna alerta previa a un terremoto. Científicamente, los temblores no se pueden predecir, por lo que ninguna institución puede asegurar el día ni la hora en que ocurrirá un movimiento telúrico. Sin embargo, la tecnología actual sí permite advertir un temblor duro a través de sistemas de alerta temprana instalados en los teléfonos inteligentes.

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Herramientas como el Sistema de Alertas de Terremotos de Android envían notificaciones rápidas a los celulares segundos antes de que las ondas sísmicas superficiales más destructivas golpeen una localidad. Esta pequeña ventana de tiempo es crucial para buscar protección.

Puedes leer: ¿Tu ciudad está en riesgo? Las zonas con mayor amenaza de terremoto en Colombia

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Medidas de prevención esenciales para los tolimenses

Ante la realidad sísmica de la región, la preparación es la mejor defensa. Las autoridades locales de Chaparral recomiendan estructurar planes de contingencia familiares:

  • Identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas y lugares de trabajo.
  • Asegurar objetos pesados o muebles altos que puedan caerse durante la sacudida.
  • Tener listo un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna y un silbato.

La constante actividad sísmica no debe ser motivo de pánico, sino un recordatorio para construir y habitar de manera responsable, siguiendo las normas de sismo resistencia vigentes en el país.

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Servicio Geológico Colombiano