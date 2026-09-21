Fuertes temblores sacudieron Colombia en menos de una hora: hubo cinco reportes

Seis sismos fueron reportados este lunes 21 de septiembre en Colombia durante la jornada, varios de ellos con epicentro en Chaparral, Tolima, de acuerdo con los boletines del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La actividad comenzó a las 11:05 de la mañana, cuando el SGC informó un evento de magnitud 3,2, con profundidad superficial y localizado en Chaparral, Tolima.

Minutos después, a las 11:23 a. m., se registró otro movimiento sísmico en la misma zona. En esta oportunidad, el boletín actualizado señaló una magnitud de 4,0, también con profundidad superficial.



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La secuencia continuó poco después del mediodía. A las 11:52 a. m., el SGC reportó un nuevo sismo de magnitud 3,3, nuevamente con referencia en Chaparral.

Apenas siete minutos después llegó otro reporte. A las 11:59 de la mañana, se registró un movimiento de magnitud 3,0, con profundidad superficial y ubicación en el municipio tolimense.

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Otro temblor volvió a registrarse en Chaparral

La actividad sísmica volvió a aparecer en los reportes del SGC varias horas después.

A la 1:25 de la tarde, el organismo informó un nuevo evento de magnitud 3,0, también con profundidad superficial y localizado en Chaparral, Tolima.

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El sexto reporte de la jornada llegó a la 1:48 p. m. y correspondió al movimiento de mayor magnitud entre los relacionados: inicialmente fue reportado con magnitud 4,3 en el boletín preliminar y posteriormente actualizado a 4,1.

Este último evento también tuvo profundidad superficial y fue ubicado en Chaparral, Tolima.

Así, los reportes entregados durante la jornada muestran una sucesión de seis movimientos sísmicos registrados entre las 11:05 de la mañana y la 1:48 de la tarde, con magnitudes que estuvieron entre 3,0 y 4,1, según las actualizaciones suministradas por el Servicio Geológico Colombiano.

La diferencia entre el reporte preliminar y el actualizado del último evento también muestra por qué los datos de un sismo pueden cambiar mientras los sistemas especializados procesan la información. En este caso, el primer boletín indicó una magnitud de 4,3 y la actualización posterior la estableció en 4,1.

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¿Dónde fueron los temblores?

Los reportes compartidos por el SGC ubican los eventos en Chaparral, Tolima, y señalan que tuvieron profundidad superficial.

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El municipio, ubicado en el sur del departamento del Tolima, apareció repetidamente en los boletines de esta jornada sísmica.

El primer movimiento relacionado ocurrió a las 11:05 a. m., seguido por otro a las 11:23. Después llegaron los eventos de las 11:52 y 11:59. Tras una pausa de más de una hora, el SGC reportó otro movimiento a la 1:25 p. m. y finalmente el de magnitud 4,1 a la 1:48 p. m.

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El Servicio Geológico Colombiano cuenta con herramientas para consultar los últimos sismos y dispone de un sistema de reporte de intensidad para que las personas indiquen si sintieron un movimiento, dónde se encontraban y qué efectos percibieron.