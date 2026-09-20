“Westcol es perseguido por demonio tras jugar con tabla”; esto explica sacerdote exorcista

Si sigues las plataformas de streaming en Colombia, seguro te enteraste del tenso momento que vivió Westcol, una de las figuras más importantes de este medio en el país, cuando decidió realizar una experiencia paranormal junto a sus amigos Chanti y Kunel Muñe.

Mientras se encontraban de campamento dentro de una carpa, uno de los jóvenes llevó una tabla Ouija que había comprado previamente, lo que dio paso a una sesión que rápidamente se volvió viral en redes sociales y dividió a la audiencia entre quienes pensaron que era un hecho real y quienes afirmaron que fue falso.

Este acontecimiento fue abordado en el programa "El Klub" de la red de emisoras La Kalle, donde entrevistaron a Monseñor Andrés Tirado, un exorcista y conocedor de temas de brujería, para analizar el clip y responder sobre las consecuencias que este tipo de actos puede traer para los participantes.



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¿Qué le pasó a Westcol al jugar a la tabla Ouija durante su transmisión?

En el video que circuló por internet, puedes ver a Westcol junto a Chanti y Muñe reunidos en la carpa e intentando establecer comunicación con espíritus por medio de la tabla Ouija.

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Durante la grabación, se percibe una mezcla de curiosidad e incertidumbre entre los jóvenes sobre si debían realizar la invocación de forma seria o tomárselo a juego.

Mientras uno de ellos sugirió hacer la actividad "de recocha" y no para invocar a alguien de verdad, otro insistió en que la idea era que la experiencia se sintiera real dentro del espacio.

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A medida que avanzaron en la sesión, el ambiente dentro de la carpa se volvió sumamente incómodo.

Los jóvenes aseguraron escuchar ruidos extraños, entre ellos el movimiento de una botella y un sonido similar al de una espada, lo que desencadenó momentos de tensión, peticiones de silencio y repetidas oraciones diciendo "amén".

Ante el temor generado, Westcol expresó abiertamente su deseo de abandonar el lugar al señalar que prefería salir por si de verdad habían invocado a algún espíritu.

Además, el streamer dirigió unas palabras a los entes de la zona, manifestando que lamentaban si los habían preocupado y expresando su deseo de que descansen en paz.

¿Cuáles son los riesgos mentales y espirituales de la Ouija según un exorcista?

Si alguna vez has sentido curiosidad por investigar o experimentar con la tabla Ouija, las aclaraciones de Monseñor Andrés Tirado te resultarán fundamentales.

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El exorcista explicó que muchas personas se acercan a estos elementos por simple curiosidad o para intentar conectar con los muertos, sin comprender que la tabla Ouija funciona como una verdadera llave para invocar entidades, demonios y espíritus.

Según detalló el experto en La Kalle, existen dos peligros principales al realizar este tipo de invocaciones:

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Desdoblamiento mental (riesgo psicológico): Ocurre cuando dos o tres personas se reúnen y enfocan su encuentro psíquico y mental en un mismo objetivo durante la sesión. Esta concentración puede provocar que emerja una doble personalidad en el individuo y lo afecte psicológicamente, una condición que el sacerdote afirmó haber atendido en múltiples ocasiones. Posesión espiritual (el riesgo más peligroso): Puede darse de forma inmediata (de facto) durante el juego, provocando que un demonio o espíritu se incorpore en la persona. Asimismo, la entidad puede ser trasladada al hogar del participante bajo la forma de una vejación o infestación, derivando posteriormente en una posesión en su propia casa.

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¿Por qué las consecuencias de la Ouija pueden manifestarse años después del juego?

Si crees que no sucede nada por probar la tabla Ouija porque en el momento no se manifestó ningún fenómeno extraño, el análisis de Monseñor Andrés Tirado advierte todo lo contrario.

El especialista señaló que es muy común que durante la invocación no ocurra ningún hecho paranormal perceptible.

Sin embargo, el exorcista enfatizó que la tabla Ouija actúa como una llave que deja la puerta abierta a entes oscuros. Por esta razón, es habitual que las manifestaciones paranormales, la presencia de espíritus o las posesiones se presenten tiempo después, incluso pasando los años.

Monseñor Tirado subrayó que ha presenciado numerosos casos en niños y jóvenes donde las realidades paranormales se manifestaron mucho después del juego, confirmando que la actividad implica un severo riesgo psicológico y, sobre todo, espiritual.

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