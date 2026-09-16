Yina Calderón rompe el silencio y lanza pulla a Westcol: “Anda buscándome”

Tras el anuncio de una nueva edición de Stream Fighters por parte de Westcol, la creadora de contenido Yina Calderón decidió utilizar sus redes sociales para responder a las críticas del streamer por lo ocurrido durante la edición pasada.

Durante el anuncio de Stream Fighters, Westcol cuestionó a Yina Calderón por su comportamiento durante el evento pasado y aseguró que este tipo de compromisos están fundamentados en la palabra, el honor, los valores y la dignidad de los participantes frente al público.

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Estas declaraciones se relacionan con la participación de Yina en el combate contra Andrea Valdiri, una de las peleas más esperadas por los espectadores. Sin embargo, la empresaria decidió retirarse de la confrontación apenas 10 segundos después de que comenzara el enfrentamiento.



La decisión generó reacciones entre los asistentes al evento y los espectadores que seguían la transmisión en directo.

¿Qué dijo Yina Calderón ante las acusaciones de Westcol?

Frente a las declaraciones del organizador, Yina Calderón compartió en sus redes sociales el fragmento en el que Westcol se refiere a ella y respondió a los cuestionamientos.

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La empresaria e influenciadora rechazó las críticas sobre sus valores y aseguró que las constantes menciones a su nombre están relacionadas con el interés que genera su presencia en este tipo de eventos.

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Según Calderón, Westcol suele buscarla para que participe en Stream Fighters debido a la atención que genera entre el público. La creadora de contenido también sostuvo que su participación contribuyó al éxito de la edición anterior.

A pesar de que su presencia no ha sido confirmada en la cartelera oficial de la próxima edición, Calderón insinuó que todavía falta tiempo para el evento y que la nómina de participantes podría presentar cambios.

¿Cuándo será Stream Fighters 5?

Stream Fighters 5 está programado para el próximo 14 de noviembre. La organización anunció que buscará superar los registros de audiencia de la edición anterior y presentó algunas novedades para los enfrentamientos.

Durante la revelación de la cartelera, Westcol confirmó la participación de Valentino Lázaro, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, Beba, Alexa Torrex y Karola, entre otros creadores de contenido.

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Además, el streamer anunció que tendrá un enfrentamiento contra Blessd bajo el concepto denominado “Modo Robot”. Durante la presentación, Westcol mostró imágenes relacionadas con esta propuesta, en las que se observan robots realizando movimientos y acciones de combate.

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La organización aún no ha revelado todos los detalles sobre el funcionamiento de estos dispositivos ni la forma en que serán controlados durante el espectácul

