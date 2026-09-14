Estos serán los peleadores de Stream Fighters 5 de Westcol: Mujeres y hombres

El creador de contenido antioqueño Westcol ha revelado la lista definitiva de las celebridades que se subirán al ring. Si quieres saber quiénes son los peleadores de Stream Fighters 5 de Westcol, has llegado al lugar indicado. En este espacio te presentamos la cartelera completa de combates que darán vida al esperado evento Stream Fighters 5.

Este gran show de boxeo de exhibición se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Coliseo MedPlus en Bogotá, Colombia. A continuación, repasamos cada uno de los emparejamientos confirmados para la gran noche de Stream Fighters 5 de Westcol.

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Los combates estelares de Stream Fighters 5: Westcol vs. Blessd

La gran sorpresa de la cartelera del evento Stream Fighters 5 involucra directamente al organizador del show. En un giro completamente inesperado, la pelea principal será el choque entre Westcol vs. Blessd.



No obstante, este enfrentamiento tendrá un componente especial, ya que ambos estarán representados en el ring de Stream Fighters 5 mediante tecnología con robots.

Por el lado de la división femenina del evento Stream Fighters 5, uno de los duelos más comentados en las redes sociales de Colombia será el cara a cara entre La Divaza vs. Andrea Valdiri, una pelea que promete paralizar las redes sociales.

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Cartelera completa de peleadores de Stream Fighters 5 de Westcol

La organización de Stream Fighters 5 ha estructurado una noche con un total de diez combates masivos, divididos entre peleas individuales y batallas multitudinarias.

Esta es la lista oficial de los peleadores de Stream Fighters 5 de Westcol confirmados para pelear en Colombia:



Westcol vs. Blessd (Combate robótico estelar del evento)

(Combate robótico estelar del evento) La Divaza vs. Andrea Valdiri (Pelea coestelar femenina)

(Pelea coestelar femenina) Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

Herrera vs. JH de la Cruz

Rey de la City vs. We Got Kicks

El Agropecuario vs. Daren

Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro

Sebastucho vs. Leandro

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Combates multitudinarios en el evento Stream Fighters 5

Para elevar la adrenalina del evento Stream Fighters 5, la producción ha incluido un formato innovador de peleas en grupo donde varios creadores se enfrentarán de forma simultánea sobre el cuadrilátero:



Multitudinario Femenino de Stream Fighters 5: Una batalla a cuatro bandas integrada por Alexa vs. Beba vs. Karola vs. Yaya .

Una batalla a cuatro bandas integrada por . Multitudinario Masculino de Stream Fighters 5: Un combate de alta resistencia compuesto por Willito vs. Lonche vs. Chanty, junto a un cuarto peleador que se anunciará próximamente.

Con este grupo de competidores, el evento Stream Fighters 5 se perfila para convertirse en el acontecimiento de streaming más visto del año en Colombia, consolidando el éxito del formato creado por Westcol.