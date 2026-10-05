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Camilo Cifuentes sorprendió tras aparecer ante muchas personas, ¿mostró su rostro?

El creador de contenido, reconocido por ayudar de manera anónima a personas de escasos recursos, apareció públicamente durante el evento benéfico 'Un partido que nos une', realizado en Manizales.

Silueta de Camilo Cifuentes en un estadio de fútbol durante el evento benéfico Un partido que nos une
El creador de contenido Camilo Cifuentes sorprendió al aparecer públicamente en el estadio de Manizales durante el evento 'Un partido que nos une'
Foto montaje creado por La Kalle; Imágenes tomadas @camilocifuentes962 e IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Camilo Cifuentes volvió a llamar la atención de sus seguidores tras aparecer públicamente en un evento realizado en el estadio Palogrande, en Manizales. La presencia del influencer manizaleño generó expectativa entre los asistentes, especialmente por su apariencia.

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La cita se dio en el encuentro benéfico denominado 'Un partido que nos une', organizado con el fin de recaudar fondos para las familias damnificadas por el terremoto de agosto en Colombia. Camilo participó de forma activa como uno de los organizadores de la causa.

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Su presencia en la cancha y en las tribunas provocó de inmediato una enorme sorpresa entre los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías con el misterioso creador de contenido mientras lanzaba camisetas al público y compartía con los hinchas.

¿Camilo Cifuentes mostró su rostro ante la multitud en el estadio Palogrande?

Pese a la enorme curiosidad de los asistentes y usuarios en redes sociales, el manizaleño mantuvo las facciones de su cara ocultas en todo momento mediante el uso de una gorra, gafas oscuras y un tapabocas. Sin embargo, su vestimenta llevaba marcada claramente su identificación.

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No obstante, la publicación de imágenes de cuerpo entero en sus redes sociales permitió a sus seguidores conocer detalles sobre su contextura física y su estatura real. Los post se volvieron virales al mostrar estos aspectos de su figura.

Además, antes de realizar el evento, el influencer compartió por medio de sus redes un video grabado desde la cancha en el que prometía revelar su apariencia diciendo: "Mis niños, hoy por fin les voy a mostrar mi cara y mucho más aquí en el estadio", generando revuelo entre toda sus seguidores.

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Sin embargo, todo se trató de una broma en la que terminó apareciendo en pantalla el influenciador JH de la Cruz, quien expresó entre risas a la audiencia: "¡Qué bendición! ¿Qué pensaron pues mis niños? Afán no tengo", manteniendo así el enigma sobre la imagen del manizaleño.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Camilo Cifuentes en redes sociales?

La aparición del creador provocó una ola de comentarios divididos entre quienes celebran que mantenga el misterio y quienes notaron que luce diferente a como lo imaginaban. Varios usuarios expresaron asombro al observar detenidamente su contextura en las fotos.

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Entre las diversas opiniones de los internautas destacaron frases como "Camilo se está mostrando, ¿será que se acabará el mundo?" y mensajes en que lo calificaban como "nuestro héroe enmascarado". Otros seguidores resaltaron la importancia de esconder su rostro.

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Finalmente, el influenciador concluyó su dedicatoria sobre la jornada expresando: "Hoy me voy con el corazón lleno de haberlos conocido y de haber recibido todo su cariño. Todo merece la pena teniéndolos a ustedes".

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