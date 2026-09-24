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La identidad de Camilo Cifuentes habría quedado al descubierto: video desató dudas

Un inesperado video relacionado con Camilo Cifuentes generó revuelo en redes sociales y dejó a los internautas con varias preguntas.

Video de un joven de Manizales generó dudas entre los internautas sobre la identidad de Camilo Cifuentes.
Video de un joven de Manizales generó dudas entre los internautas sobre la identidad de Camilo Cifuentes.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Un inesperado video que circula en redes sociales volvió a poner sobre la mesa una pregunta que ha despertado curiosidad entre los internautas: ¿quién es realmente Camilo Cifuentes?

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La grabación muestra a un joven oriundo de Manizales que comenzó a ser señalado por algunos usuarios como la persona que estaría detrás de este nombre. Sin embargo, lejos de confirmar las sospechas, el protagonista del video salió a aclarar la situación y aseguró que él no es Camilo Cifuentes.

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Su explicación llamó todavía más la atención, especialmente porque reconoció que sí conoce a la persona que lleva ese nombre y que, además, existen varias coincidencias entre ambos.

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“Mi niño, yo no soy Camilo Cifuentes, Camilo Cifuentes sí es amigo mío, lo conozco, pero yo no soy Camilo Cifuetes”, dijo el joven durante el video.

La respuesta apareció precisamente en medio de la curiosidad que se ha generado alrededor de la identidad de Camilo Cifuentes. El joven aprovechó la grabación para contar que sabe que muchas personas quieren descubrir quién es, pero insistió en que él no es la persona que buscan.

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El joven explicó por qué comenzaron las comparaciones

Uno de los detalles que más llamó la atención de su explicación fue que no negó que existan similitudes entre él y Camilo Cifuentes.

De hecho, el joven reconoció que ambos tienen una voz que podría sonar parecida y que los dos son de Manizales. Pero la coincidencia no termina ahí, pues también aseguró que crecieron en el mismo barrio.

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“Yo sé que todo quieren saber quién es Camilo Cifuentes, pero yo no soy. ¿Tengo la voz parecida? Puede ser. ¿Somos de la misma ciudad, Manizales? También. ¿Crecimos en el mismo barrio? También, es algo muy raro, pero yo no soy Camilo Cifuentes, mi niño”, explicó.

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Con esas palabras, el joven intentó despejar las dudas que habían aparecido después de que algunos usuarios lo relacionaran directamente con el nombre.

La situación, sin embargo, tomó otro rumbo en la sección de comentarios. Aunque el protagonista fue enfático al negar que fuera Camilo Cifuentes, varios internautas aseguraron que todavía tenían dudas.

Algunos usuarios incluso hicieron referencia al parecido de su voz y a las coincidencias que él mismo mencionó en el video.

Entre los comentarios que dejaron los internautas aparecen frases como: “Puede que sea y puede que no sea o puede ser su hermano perdido”, “Jajajaja tu voz es muy parecida” y “JAJAJA, sí te pareces”.

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¿Está confirmada la identidad de Camilo Cifuentes?

Hasta la información entregada en el video compartido en redes sociales, no existe una confirmación de que el joven de Manizales sea Camilo Cifuentes.

Por el contrario, él mismo afirmó que Camilo es su amigo y que lo conoce personalmente. También explicó que las coincidencias entre ambos podrían ser la razón por la que algunos usuarios comenzaron a relacionarlos.

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El detalle de que tengan una voz similar, sean de la misma ciudad y hayan crecido en el mismo barrio fue precisamente lo que alimentó las reacciones de los internautas.

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