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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Camilo Cifuentes anuncia que será papá por primera vez con un emotivo video: ¿quién es la mamá?

Camilo Cifuentes anuncia que será papá por primera vez con un emotivo video: ¿quién es la mamá?

El creador de contenido dio a conocer la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que mostró por primera vez el ultrasonido de su bebé.

Silueta de Camilo Cifuentes con gorra frente a un micrófono y una imagen incrustada de una ecografía médica
Camilo Cifuentes compartió la noticia de su próxima paternidad y compartió una imagen del ultrasonido
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y @camilocifuentes962
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

Camilo Cifuentes, reconocido creador de contenido por su labor social y por mantener su identidad en el anonimato, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se convertirá en padre por primera vez.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el influenciador compartió la primera ecografía de su bebé, generando una ola de reacciones positivas entre sus seguidores.

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Cifuentes, quien ha construido una comunidad de más de cinco millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, hizo una pausa en su habitual contenido solidario para compartir uno de los momentos más importantes de su vida.

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"Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo", escribió.

¿Camilo Cifuentes reveló quién es la mamá de su hijo?

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El anuncio estuvo acompañado por la canción Para tu amor, de Juanes, y un video en el que se aprecia la ecografía y los primeros latidos del corazón del bebé. Además de confirmar el embarazo, el creador de contenido reveló que espera un niño y anunció que llevará su mismo nombre.

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"Tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado", expresó en sus redes sociales.

Aunque el influenciador compartió la feliz noticia, no reveló la identidad de la madre de su hijo ni ofreció detalles sobre los meses de gestación o la fecha prevista del nacimiento, pese a eso, la noticia causo muchas reacciones en su publicación por otros creadores de contenido y sus seguidores.

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El anuncio cobró especial relevancia debido al perfil con el que Cifuentes se ha dado a conocer en redes sociales. El creador es reconocido por comprar la mercancía de vendedores ambulantes y personas en condición de vulnerabilidad para luego distribuirla entre quienes más lo necesitan, todo ello sin mostrar su rostro.

Según explicó en diferentes oportunidades, su filosofía de vida se basa en el principio de que "siempre es mejor dar que recibir". Además, suele recorrer distintas zonas del Valle de Aburrá en motocicleta para apoyar a pequeños comerciantes mediante este tipo de iniciativas solidarias.

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