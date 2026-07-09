Érika Zapata confiesa que tuvo su primer novio a los 28 años y le fue infiel: “Yo me empeliculé”

Érika Zapata, reconocida por su estilo auténtico y cercano en Noticias Caracol, volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar detalles inéditos de su vida sentimental.

Durante una entrevista para el formato digital Los Parceritos, conducido por los comediantes Lokillo Flórez y Jotapé, la periodista contó que dio su primer beso y tuvo su primer noviazgo a los 28 años.

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Aunque ha construido una destacada trayectoria en el periodismo regional y nacional cubriendo el departamento de Antioquia, Zapata había mantenido su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, confesó que su primera experiencia amorosa no terminó como esperaba y concluyó con una dolorosa ruptura hace menos de un mes.



En el pódcast relató que decidió darse una oportunidad en el amor con un hombre mayor que ella. No obstante, la relación, que duró cerca de ocho meses, estuvo marcada por desconsideraciones económicas y una evidente falta de compromiso.

La comunicadora recordó algunas situaciones que terminaron desgastando el vínculo. "Yo me iba con ese man a un restaurante y ya me daba hasta pereza, porque nunca pagaba la cuenta; a mí ya me daba vergüenza y le decía: 'Tome, pague usted', y se quedaba con las vueltas. Me iba con él y me tocaba tanquearle; tampoco me gastaba nada, muchachos", afirmó en el pódcast.

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¿Cómo se enteró Érika Zapata de la infidelidad de su expareja?

La situación cambió por completo cuando Érika Zapata descubrió que el hombre mantenía una relación con su expareja. La periodista reconoció que al comienzo estaba profundamente ilusionada.

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"Yo me empeliculé. Me llamaban por la noche por WhatsApp y con eso tenía; estaba ilusionada con eso". Sin embargo, poco después conoció la verdad. "Ese man me engañó a mí y hasta embarazó a una vieja".

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Tras confrontarlo, la relación llegó a su fin. Según relató, el hombre incluso le dijo: "No estoy preparado para salir con una persona como tú". Aunque evitó revelar su identidad, lo calificó como el mismísimo "diablo".

Érika Zapata reconoció que la ruptura afectó profundamente su estado de ánimo e incluso influyó en su desempeño laboral. No obstante, destacó el apoyo que recibió de sus compañeros de Noticias Caracol durante ese difícil momento.

En especial, recordó un consejo que le dio un camarógrafo del canal y que, según contó, fue determinante para superar la situación. "Me dijo: '¿Usted está llorando por eso, Érika? Usted todo lo que ha obtenido, todo lo que ha logrado... el que perdió es él, usted vale mucho la pena'".

La periodista aseguró que esas palabras la ayudaron a recuperar la confianza y retomar su rutina con una perspectiva diferente.