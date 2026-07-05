¿Se cumplió la predicción de Yina? Pareja de influencers habría confirmado que espera bebé

Los rumores sobre un posible embarazo volvieron a tomar fuerza en las redes sociales luego de que una reconocida pareja de influencers colombianos compartiera un video que dejó a miles de seguidores haciendo todo tipo de especulaciones.

La publicación llegó pocos días después de que Yina Calderón asegurara que una famosa creadora de contenido estaría esperando un bebé, aunque evitó revelar su identidad.

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Desde ese momento, los comentarios no han parado. Muchos usuarios comenzaron a buscar pistas para descubrir de quién hablaba la empresaria huilense y una de las parejas que más ha llamado la atención es la conformada por Carlos Feria y Adriana Rodríguez.

Todo surgió después de que ambos publicaran un video durante sus vacaciones en República Dominicana, donde dejaron un mensaje que para muchos fue suficiente para pensar que un nuevo integrante podría llegar a la familia.

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El video que despertó las especulaciones

En la grabación compartida en redes sociales, Carlos Feria recordó un momento muy especial que vivió junto a Adriana hace algunos años en ese mismo destino turístico.

Mientras caminaban por la playa, el creador de contenido recordó que fue allí donde recibió la noticia del embarazo de su hija Isabela.

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Con ese antecedente, aprovechó el momento para hacer un comentario que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

"Ey, ey, ey, esa barriguita esconde algo que todos queremos saber; por fin vinimos a la playa, familia y Adri nos tiene que decir algo... Hace 4 años estábamos acá en República Dominicana y Adri me dio la sorpresa de que estaba embarazada de mi hija Isabela, ¿será que esta vez me tiene la misma sorpresa, pero con Emmanuel?", expresó Carlos Feria.

Carlos Feria y esposa

Las palabras del influenciador hicieron que miles de usuarios comenzaran a preguntarse si realmente estaban anunciando un nuevo embarazo o si simplemente se trataba de una broma entre ambos.

Aunque ninguno de los dos confirmó la noticia, las imágenes mostraron una aparente barriguita de Adriana, detalle que no pasó desapercibido entre quienes siguen de cerca a la pareja.

La predicción de Yina Calderón volvió a tomar fuerza

Las especulaciones crecieron aún más porque días atrás Yina Calderón aseguró en una transmisión en vivo que conocía la identidad de una reconocida creadora de contenido que estaría embarazada.

Sin embargo, prefirió no revelar el nombre.

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Según explicó, no quería arruinar el anuncio de esa persona, aunque dejó una pista que bastó para generar todo tipo de teorías.

Yina únicamente comentó que se trataba de una influencer muy conocida.

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Desde entonces comenzaron las apuestas en redes sociales y varios nombres aparecieron entre las posibilidades.

Muchos internautas relacionaron rápidamente las palabras de la empresaria con el reciente video de Carlos Feria y Adriana Rodríguez.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita asegurar que la pareja esté esperando un nuevo bebé.

Carlos Feria y Adriana han hablado de agrandar la familia

No es la primera vez que Carlos Feria y Adriana Rodríguez manifiestan públicamente su deseo de tener otro hijo.

En diferentes publicaciones y entrevistas han contado que les gustaría darle un hermanito a Isabela y a Salomé y completar la familia con un niño llamado Emmanuel, nombre que incluso volvió a aparecer durante el reciente video compartido desde República Dominicana.

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Precisamente ese detalle reforzó las especulaciones de muchos seguidores, quienes consideran que la pareja estaría preparando un anuncio especial.

