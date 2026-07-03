Yina Calderón se adelanta a Karina García y habla sobre el género del bebé

Yina Calderón volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez por una inesperada predicción relacionada con el embarazo de Karina García.

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores, la creadora de contenido decidió arriesgarse y decir cuál cree que será el género del bebé que espera la influenciadora paisa junto al cantante Kris R.

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Aunque la pareja aún no ha realizado la esperada revelación, las palabras de Yina no tardaron en llamar la atención y provocar cientos de comentarios entre quienes siguen de cerca cada novedad de esta historia.

Desde su regreso de México, Yina Calderón ha estado muy activa en redes sociales compartiendo opiniones, anécdotas y diferentes comentarios sobre figuras del entretenimiento. En esta oportunidad, el embarazo de Karina García se convirtió en uno de los temas principales durante su conversación con los usuarios.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el bebé de Karina García?

Todo ocurrió mientras respondía preguntas enviadas por sus seguidores. En medio de la transmisión, varios quisieron saber si ya conocía el género del bebé que espera Karina García.Lejos de asegurar que tenía información privilegiada, Yina fue clara al explicar que no lo sabía.

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Sin embargo, decidió hacer una predicción y manifestó que, según su intuición, la pareja tendrá un niño.

Entre risas, la creadora de contenido comentó que normalmente suele acertar cuando hace este tipo de pronósticos y hasta bromeó con la posibilidad de dedicarse a vender pruebas de embarazo por la confianza que tiene en sus corazonadas.

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde el video fue compartido por diferentes cuentas dedicadas a la farándula y el entretenimiento.

Blessd reacciona al embarazo de Karina García y Kris r Fotomontaje realizado por La Kalle; @karinagarciaoficiall

Las reacciones no tardaron en aparecer

Como suele ocurrir con cualquier comentario de Yina Calderón, sus palabras dividieron opiniones.

Algunos internautas aseguraron que la influenciadora suele acertar cuando hace este tipo de predicciones y tomaron el comentario con humor, esperando descubrir en las próximas semanas si realmente tuvo razón.

Otros, por el contrario, señalaron que preferían esperar a que fueran Karina García y Kris R quienes hicieran el anuncio oficial, pues consideran que ese momento debe ser compartido primero por los futuros padres.

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Karina García todavía no conoce el género del bebé

Mientras las especulaciones aumentan, Karina García ya explicó cuál será el proceso que seguirá junto a Kris R para conocer si esperan un niño o una niña.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, la influenciadora confirmó que ninguno de los dos sabe todavía el género del bebé y que ambos desean descubrirlo cuando finalicen sus vacaciones por Europa.Incluso, dejó claro que la revelación se realizará más adelante y compartió un corto mensaje para sus seguidores.

"Haremos la revelación después de nuestras vacaciones", expresó Karina García.

Por ahora, la creadora de contenido tampoco ha informado cuántos meses de embarazo tiene ni cuál sería la fecha estimada para el nacimiento de su tercer hijo.