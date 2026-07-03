La Goga habla sin filtro y sorprende al revelar que su 'crush' es un reconocido deportista

Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como Goga, una de las narradoras y comentaristas de ciclismo más reconocidas de Latinoamérica, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde compartió varias confesiones que sorprendieron a la audiencia.

Durante la conversación, que abordó tanto su trayectoria profesional como algunos aspectos de su vida personal, la periodista mexicana reveló quién fue el gran "crush" que marcó sus primeros años cubriendo las grandes vueltas europeas y confesó cuáles son las características que más le llaman la atención en un hombre.

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Al hablar de sus gustos personales, Goga no dudó en mencionar a uno de los máximos referentes del ciclismo español. "Yo siempre admiré mucho a Miguel Indurain", afirmó.



El cinco veces campeón del Tour de Francia, conocido como "Miguelón", no solo destacó por su dominio sobre la bicicleta durante la década de los noventa, sino que también se convirtió en un referente personal para la periodista.

Al explicar qué era lo que más le llamaba la atención del exciclista español, respondió entre risas: "Miguelón era ese... sigue siendo un hombre enorme... un hombre muy varonil".

La conversación tomó un tono más distendido cuando los integrantes de la mesa comenzaron a enumerar, en tono de broma, las características que, según ellos, definen el gusto de Goga. "Varones grandes, masculinos... quijada cuadrada, ceja poblada, pelo en pecho y mano grande", comentó.

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¿Pudo conocer Goga a su 'crush'?

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La periodista recordó que su admiración por Miguel Indurain comenzó en 1993, cuando cubrió su primer Tour de Francia.

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Según contó, llegó a Europa con una cámara de 8 mm y muchas ganas de abrirse camino en el periodismo deportivo. "Yo estaba bien pollita", recordó al hablar de sus primeros pasos en el cubrimiento del ciclismo internacional. "Ver a Indurain en persona, cuando ya era una de las grandes figuras del deporte, fue un momento inolvidable", mencionó la comentarista sobre ese momento.

Además aseguró que en una época en la que no existían las redes sociales y la información llegaba a México principalmente a través de revistas especializadas, encontrarse frente al campeón le parecía casi irreal."Eso fue una cosa increíble... decir: '¿Sí existe este señor?'", confesó.

Incluso aprovechó la entrevista para bromear con uno de los integrantes de la mesa. Aunque reconoció que tenía una buena barba, aseguró entre risas que todavía le faltaban "unos centímetros de estatura" para acercarse al porte de Miguel Indurain.

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Más allá de esta anécdota, Goga también habló de su trayectoria profesional, una carrera que la ha llevado a convertirse en una de las voces más reconocidas del ciclismo en habla hispana.

Además de su experiencia en las grandes competencias, domina cuatro idiomas español, inglés, francés e italiano y ha construido una relación cercana con varias figuras del pelotón internacional, entre ellas el colombiano Nairo Quintana.