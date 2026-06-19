"No es ni la sombra”: Pepe Garzón compara la logística del Mundial actual con Qatar 2022

Si eres un apasionado del fútbol y sigues cada transmisión del Gol Caracol, seguramente conoces la voz de Pepe Garzón. En una reciente charla en el Klub de La Kalle, el narrador compartió cómo se vive realmente un Mundial desde adentro.

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Te sorprenderá saber que no todo es tan glamuroso como parece en televisión. Uno de los puntos más llamativos de su relato fue la enorme diferencia logística entre la pasada cita en Qatar y la organización actual que abarca tres países diferentes.



¿Cómo cambió la logística del IBC de Qatar a la sede actual?

Una de las piezas fundamentales para que tú puedas ver y escuchar los partidos es el IBC (International Broadcast Center), el centro neurálgico donde se concentran todos los medios de comunicación del mundo.

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Según Garzón, la diferencia es abismal. Mientras que en Qatar todo estaba concentrado en un solo país, lo que facilitaba las operaciones, la actual sede distribuida entre tres naciones ha complicado el panorama para los trabajadores de la prensa.

Pepe fue contundente al respecto: “El IBC en Qatar no es ni la sombra de lo que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. O sea, cada día los espacios se reducen más”.

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El narrador explicó que, debido a que el torneo se desarrolla en tres países, los espacios destinados a los medios son mucho más pequeños y la concentración de recursos es menor que cuando el evento ocurría en una sola sede.

¿Qué desafíos de transporte y movilidad enfrentan los equipos de prensa en el Mundial?

Los narradores enfrentan grandes desafíos. Garzón relató que en ciudades como Ciudad de México, el caos vehicular es significativamente mayor al de ciudades como Bogotá, lo que obliga a tomar medidas extremas.

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“Llegando al estadio nos tocó bajarnos en el transporte casi como 20, 30 cuadras y empezar a caminar al lado de los hinchas”, comentó Pepe sobre su experiencia en el Estadio Azteca.

Esta falta de acceso directo para la prensa marca un contraste con la logística de otros torneos donde los perímetros de seguridad y transporte están más centralizados.

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Además, mencionó que el tráfico en México es "el triple de complicado" que en la capital colombiana, por lo que muchos prefieren caminar antes que quedar atrapados en un vehículo.

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La logística no solo implica traslados y centros de prensa, sino también el cuidado del "motor" del narrador: su voz. Garzón explicó que los cambios bruscos de temperatura entre el calor externo (como en Dallas) y el frío extremo de las cabinas de transmisión pueden pasar factura.

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En Qatar, vivió una situación crítica: “Yo estuve por fuera casi tres días... me tocó hacerme inyectar en un país como Qatar y volver a la voz. No fue fácil”. Tras regresar a Colombia, un especialista le confirmó la gravedad: “¿Te sangró una cuerda?”.

Para evitar que esto se repita en la sede actual, el narrador utiliza un "kit de supervivencia" que incluye un inhalador portátil con agua destilada para mantener la mucosa fresca, ibuprofeno para desinflamar y gotas de limón para activar la glándula salival cuando se obstruye por la falta de salivación durante la narración.

Finalmente, Pepe reveló que su logística personal incluye tres niveles de respaldo para no fallar en la transmisión:

