Duro revés judicial para los cinco implicados en la muerte de María Camila Potosí

Un juez de control de garantías de Cali impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cinco capturados señalados de participar en la muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, y de su bebé

Durante la audiencia, el togado concluyó que los procesados representan un peligro para la sociedad y advirtió que, de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas cercanas a los 60 años de prisión.

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Los imputados fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.



La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

El plan contra María Camila Potosí

Las labores investigativas y de inteligencia, desarrolladas durante diez días, permitieron a las autoridades establecer el presunto rol de cada uno de los capturados en los hechos ocurridos el 16 de julio.

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Según la Fiscalía, el crimen obedeció a un plan previamente coordinado cuyo propósito era apoderarse de la bebé que esperaba María Camila Potosí.

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Las pruebas recopiladas indican que Yulieth Angulo habría fingido un embarazo para ganarse la confianza de la víctima. El día de los hechos, presuntamente la convenció de acompañarla a una pañalera en el sur de Cali, pero en realidad la trasladó en motocicleta hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines, inmueble que, según la investigación, había sido alquilado previamente para ejecutar el crimen.

Dentro de la vivienda, Nitzon Stiven Mondragón Cuero habría atacado a la joven con un arma hasta causarle la muerte. Posteriormente, de acuerdo con la investigación, un paramédico señalado dentro del proceso habría extraído a la bebé mediante una cesárea artesanal.

Así habría sido el macabro plan con el que engañaron a María Camila Potosí /Foto: redes sociales/Policía Nacional /IA

¿Cuánto ofreció Yulieth Angulo por este operativo?

De acuerdo con la Fiscalía, el plan contó con el apoyo logístico de tres integrantes de la estructura delincuencial 'Los Santa', que opera en la comuna 18 de Cali.

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Kevin Alexis López Orozco habría coordinado la logística, distribuido los roles y garantizado el pago de cuatro millones de pesos que, presuntamente, Yulieth Angulo había acordado para ejecutar el crimen.

Por su parte, Juan José Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de María Camila hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde fue abandonado cerca del río Meléndez. Entretanto, Edwin García Zuluaga habría cumplido funciones de vigilancia para alertar sobre la presencia de las autoridades durante la ejecución del plan.

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Caso María Camila Potosí: así fue la reacción de los cinco capturados durante la audiencia /Foto: Audicencia Fiscalía /Composición (IA)

Las capturas se hicieron efectivas el 30 de julio, mediante allanamientos simultáneos en Cali y Andalucía, Valle del Cauca.

Durante la investigación, uno de los implicados suministró información que permitió a las autoridades ubicar los restos de Alahía, la bebé que esperaba María Camila. Posteriormente, Medicina Legal confirmó su identidad mediante análisis forenses.

Además, durante las audiencias se conoció que dos de los procesados estaban adelantando el trámite de sus pasaportes, lo que, según la Fiscalía, evidenciaría un posible riesgo de fuga.

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