El motivo por el que le quitaron la vida a Camila Potosí y lo que ofreció Yulieth a cómplices

Nuevos detalles conocidos por las autoridades siguen aclarando el caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años que desapareció cuando tenía ocho meses de embarazo y cuyo cuerpo fue encontrado días después en el sur de Cali.

En las últimas horas también se confirmó que el cuerpo hallado corresponde al de Alahia, la bebé que esperaba, un hecho que terminó de estremecer al país.

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La investigación avanza y ya son cinco las personas capturadas por estos hechos. Mientras la Fiscalía prepara el proceso judicial, la Policía ha revelado cuál sería la principal hipótesis sobre el motivo que desencadenó todo el plan y el supuesto papel que desempeñó Yulieth dentro de la organización.

La principal hipótesis sobre el caso de María Camila Potosí

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hebert Benavidez, entregó nuevos detalles durante una entrevista con Blu Radio y explicó cuál sería la motivación detrás de todo lo ocurrido.

"Es un plan absolutamente macabro y horroroso", afirmó el oficial al referirse a la investigación que adelantan las autoridades.

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Según explicó, la hipótesis más fuerte apunta a que el objetivo era quedarse con la bebé para hacerla pasar como hija de Yulieth y, de esa manera, mantener el engaño frente a su pareja sentimental.

"La intención era extraer a la bebé para que Yulieth la hiciera pasar como su hija y, obviamente, engañar a su pareja sentimental. Pensamos que no había la intención inicial de que la bebé fuera a perder la vida, pero creemos que esto se les salió de las manos", manifestó el general Benavidez.

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Estas declaraciones coinciden con un video publicado días atrás por la pareja de la hoy capturada, quien aseguró en sus redes sociales que fue víctima de un embarazo falso y que desconocía lo que, presuntamente, estaba ocurriendo.

De acuerdo con la investigación, Yulieth habría logrado acercarse a María Camila hasta ganarse completamente su confianza. Esa relación habría sido determinante para convencer a la joven de acompañarla a varias salidas relacionadas con sus controles médicos.

Las autoridades sostienen que precisamente uno de esos desplazamientos terminó convirtiéndose en la llamada "trampa" que hoy hace parte central del expediente.

Necropsia de María Camila Potosí reveló la causa de su muerte /Foto: IA (imagen referencia)/redes sociales

Lo que habría ofrecido Yulieth a los implicados

Las investigaciones indican que María Camila fue trasladada hasta una vivienda donde, presuntamente, se encontraban varios integrantes del grupo conocido como Los Santa.

Sobre el papel de los capturados, el general Benavidez señaló: "La información que tenemos es que tres de ellos, incluyendo a Yulieth, habrían estado en el sitio y los otros habrían ayudado en tratar de ocultar evidencias y transportar el cuerpo".

Otro de los aspectos revelados durante la investigación tiene que ver con el supuesto ofrecimiento económico que Yulieth habría hecho para ejecutar el plan.

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Según la información recopilada por las autoridades, la mujer les habría prometido dinero a algunos de los involucrados para participar en los hechos y facilitar que pudiera quedarse con la bebé.

Sin embargo, el oficial aclaró que hasta ahora no existe precisión sobre la cifra que habría sido ofrecida.

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"No tenemos el detalle de cuánto les ofreció como tal", indicó el comandante de la Policía de Cali.

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Además, los investigadores manejan la hipótesis de que la mujer tampoco contaba realmente con los recursos para cumplir esa promesa económica, por lo que incluso habría engañado a quienes participaron en el caso.

Paralelamente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que la investigación también apunta a un plan previamente organizado para hacer creer que la bebé era hija de Yulieth, con el propósito de sostener una relación sentimental con su pareja.

Las pesquisas señalan que el 16 de julio, día de la desaparición de María Camila, la joven fue trasladada hasta el corregimiento de La Buitrera. Allí, según las autoridades, otros implicados habrían continuado con el plan.

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Las capturas fueron posibles gracias al análisis de cámaras de seguridad, entrevistas, inspecciones y diferentes allanamientos realizados tanto en Cali como en el municipio de Andalucía. Durante los operativos también fueron incautados celulares, motocicletas y un vehículo que ahora hacen parte del material probatorio.

