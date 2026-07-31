Ellos son los ciclistas que perdieron la vida en una vía del Cauca; estaban haciendo deporte

Un ataque armado ocurrido el jueves 30 de julio de 2026 en el departamento del Cauca dejó tres ciclistas muertos mientras realizaban una jornada deportiva. Los cuerpos fueron hallados en el sector de Miraflores, sobre la vía que comunica los municipios de Totoró y Silvia, en el oriente del departamento.

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Las autoridades confirmaron que las tres víctimas eran integrantes de la Fuerza Pública en condición de retiro. Los fallecidos fueron identificados como el coronel (r) Libardo Osorio, el mayor (r) Sánchez Vergara y el mayor (r) Rodrigo Amortegui.



Al momento del hallazgo, los tres hombres vestían ropa deportiva. De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, los ciclistas fueron interceptados por hombres armados que les dispararon con armas de largo alcance, al parecer fusiles.

En la escena del crimen fueron encontrados múltiples casquillos de bala. Además, las autoridades establecieron que las bicicletas de las víctimas no estaban en el lugar del ataque, sino que aparecieron varios kilómetros más adelante, un elemento que ahora hace parte de la investigación.

Los ciclistas que fueron encontrados sin vida eran militares retirados Foto: pantallazo tomado de Noticias Caracol

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¿Cuál es el contexto de seguridad en el Cauca?

El caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no han establecido los móviles del crimen ni han identificado a los responsables materiales e intelectuales. Tampoco han confirmado si el pasado militar de las víctimas está relacionado con el ataque.

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La zona donde ocurrió este ataque ya había sido advertida como un área de riesgo por la Defensoría del Pueblo. En la Alerta Temprana 024 de 2023 y en el Informe de Seguimiento 009 de 2026, el organismo señaló la vulnerabilidad de municipios como Silvia debido a las disputas por el control territorial entre grupos armados ilegales.

Según esos informes, en esta región tienen presencia estructuras como el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones que mantienen confrontaciones por el control de corredores estratégicos.

Asimismo, las autoridades reportaron la presencia del Frente Dagoberto Ramos y de bandas delincuenciales en sectores cercanos a los resguardos indígenas de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, así como en el corregimiento de Usenda.

La muerte de los tres oficiales en retiro generó mensajes de solidaridad de distintos sectores, mientras las autoridades mantienen las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.