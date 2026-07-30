Karina García hace inesperada revelación sobre su embarazó: "no es un bebé normal"

Karina García volvió a compartir detalles de su embarazo con sus seguidores al publicar un video en el que mostró las imágenes de su más reciente ecografía. La creadora de contenido explicó que el desarrollo físico de su tercer hijo llamó la atención del equipo médico.

El cuál le informó que el bebé presenta un tamaño superior al esperado para su etapa de gestación. En el video también se menciona a el cantante Kris R, padre del bebé, a quien la influenciadora atribuye parte de las características físicas del pequeño.

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Meses atrás, Karina García confirmó públicamente que espera un hijo junto a Kris R, reconocido cantante de música urbana. El anuncio puso fin a las especulaciones que circulaban en redes sociales y, desde entonces, la creadora de contenido comparte con frecuencia los avances de su embarazo y los controles médicos que acompañan esta nueva etapa.



¿Qué muestra el video de la ecografía de Karina García?

En la grabación, Karina García enseña las imágenes obtenidas durante una reciente ecografía y comenta la explicación que recibió por parte de los especialistas sobre el crecimiento de su bebé. Mientras observa el examen, la influenciadora expresa con sorpresa: "mi bebé no es un bebé normal. Escuchen esto, que es un macrobebé".

La creadora de contenido agregó que el tamaño del bebé supera los rangos habituales para el tiempo de embarazo que cursa y reiteró lo que le explicaron durante la consulta. "O sea, que mi bebé es gigante, que mi bebé es gigante, que mi bebé está enorme", comenta mientras muestra la ecografía a sus seguidores.

Karina también relacionó el desarrollo físico del pequeño con la genética de su pareja el cantante Kris R. En el video explicó: "¡porque el papá es gigante!", al señalar que la estatura del artista podría influir en el crecimiento del bebé. Además, añadió que "es grande y el doctor me dijo que depende como fuera creciendo", al referirse al seguimiento que continuará durante las próximas semanas.

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Durante el mismo registro audiovisual, la influenciadora incluso bromeó sobre algunos rasgos físicos del bebé al observar las imágenes de la ecografía. Entre risas comentó: "y sí, yo creo que sí es cabezón", mientras seguía describiendo los detalles que alcanzaba a identificar en el examen médico.

¿Será parto natural o cesárea?

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Karina García también explicó que el equipo médico aún no define la forma en que nacerá su hijo. Según contó en el video, la decisión dependerá de la evolución del crecimiento del bebé durante las próximas semanas de gestación.

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La creadora de contenido indicó que los especialistas continuarán realizando controles antes de tomar una determinación definitiva. En sus propias palabras, "A la semana 36 me dicen si va a ser parto normal o va a ser cesárea", una decisión que estará relacionada con el tamaño que alcance el bebé en ese momento.

¿Isa Flow reveló el género del bebé de Karina García?

Otro de los momentos que despertó comentarios en redes sociales tuvo como protagonista a Isabella Vargas, conocida como Isa Flow, hija de Karina García. La joven generó expectativa entre los seguidores de la familia al insinuar que conoce el género del bebé, aunque dejó claro que todavía no puede compartir esa información públicamente.

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En un video publicado en redes sociales, Isa Flow manifestó lo difícil que resulta guardar el secreto y expresó entre risas: "Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua", frase que aumentó la curiosidad entre los usuarios sobre si el nuevo integrante de la familia será niño o niña.

Hasta el momento, Karina García y Kris R no revelan oficialmente el género del bebé. Sin embargo, las publicaciones de ambos continúan generando conversación entre sus seguidores, algunos mencionan que es una niña, pero otros que es niño.

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