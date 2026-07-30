Así puedes presentar las pruebas virtuales del SENA 2026 paso a paso; hay fecha límite

Si eres uno de los miles de aspirantes que se inscribieron a la tercera convocatoria de formación virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es fundamental que sepas que ya estamos en la fase crítica del proceso.

La presentación de las pruebas web de selección es un requisito indispensable para que puedas culminar tu proceso y avanzar hacia la matrícula oficial en el programa de tu elección.

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Esta convocatoria ha despertado un gran interés, ofreciendo cerca de 40 programas técnicos y tecnólogos con el fin de fortalecer las competencias laborales de los colombianos.



Con más de 27.000 cupos disponibles, la competencia es alta y cumplir con el cronograma es el primer paso para asegurar tu lugar.



¿Cuáles son las fechas para presentar las pruebas del SENA 2026?

No todos los aspirantes deben presentar el examen el mismo día. El cronograma que maneja la entidad depende directamente de la fecha en la que realizaste tu inscripción inicial.

Es vital que revises en qué grupo te encuentras para que no se te pase el turno, ya que las pruebas solo estarán habilitadas hasta el viernes 31 de julio.

Aquí te detallo la distribución de los días según tu inscripción:

Si te inscribiste entre el 21 y el 24 de julio: Tus pruebas web están programadas para los días 28 y 29 de julio.

Tus pruebas web están programadas para los días 28 y 29 de julio. Si te inscribiste durante el periodo de baja demanda (25 y 26 de julio): Deberás presentar tu evaluación los días 30 y 31 de julio.

Recuerda que estas pruebas son totalmente virtuales y están diseñadas para ser flexibles, permitiendo que colombianos dentro y fuera del país participen en esta formación gratuita.

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¿Cómo presentar las pruebas web del SENA paso a paso?

Para realizar tu evaluación de manera exitosa, el SENA ha dispuesto una ruta clara a través de su plataforma digital. Sigue estas instrucciones detalladas para evitar inconvenientes técnicos o confusiones durante el proceso:

Acceso a la plataforma: Lo primero que debes hacer es ingresar al sitio oficial betowa.sena.edu.co. Ubicación de la prueba: Una vez dentro del portal, busca y selecciona la opción que dice 'Presentar pruebas'. Identificación: Debes iniciar sesión utilizando el mismo usuario y la contraseña que registraste al momento de tu inscripción. Validación: Antes de comenzar, verifica que la prueba efectivamente aparezca como habilitada para tu perfil. Ejecución: Presenta la evaluación con calma y asegúrate de finalizar el proceso correctamente dentro de las fechas que te corresponden según el cronograma mencionado anteriormente.

Es sumamente importante que realices este proceso con una buena conexión a internet para garantizar que tus respuestas se guarden correctamente en el sistema de la entidad.

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¿Qué sigue después de presentar la prueba de selección?

Una vez hayas cumplido con este requisito, la espera por los resultados comenzará. Podrás consultar si fuiste seleccionado ingresando nuevamente a la plataforma Betowa a partir del 10 de agosto.

Si resultas apto para continuar, el siguiente paso será la formalización de tu matrícula, la cual se llevará a cabo entre el 9 y el 18 de septiembre.

Finalmente, prepárate para iniciar tu camino académico, ya que el inicio oficial de la formación virtual está programado para el 21 de septiembre de 2026.