Cinco capturados por muerte de María Camila Potosí y desaparición de su bebé

El caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años cuya desaparición y posterior hallazgo sin vida sacudió a la ciudad de Cali, ha tomado un rumbo definitivo este jueves 30 de julio de 2026.

Hoy la Policía Nacional, a través de la SIJIN y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó la captura de cinco personas presuntamente implicadas en estos hechos.

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Los operativos se desarrollaron con precisión quirúrgica. Mediante diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Cali y Tuluá, las autoridades lograron materializar las órdenes de captura contra una mujer y cuatro hombres.



Este avance es fundamental para una familia que no ha dejado de clamar por respuestas desde el pasado 16 de julio, día en que se perdió el rastro de la joven.



¿Quiénes son los capturados por el crimen de María Camila Potosí?

De acuerdo con la información oficial, entre los cinco detenidos destaca una figura clave: la mujer que habría transportado a María Camila en una motocicleta el día de su desaparición.

Este detalle no es menor, pues cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la joven se movilizaba en dicho vehículo, siendo este el último registro de ella con vida.

Además de esta mujer, otros cuatro hombres fueron arrestados en los mismos operativos.

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Durante los allanamientos, los investigadores incautaron elementos probatorios que serán determinantes en el proceso judicial: varios teléfonos celulares y dos motocicletas, una de las cuales coincide con la que aparece en los videos de seguridad analizados por los peritos.

Estos cinco capturados serán presentados en las próximas horas ante jueces de control de garantías para su respectiva judicialización.

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¿Qué se sabe sobre la desaparición de María Camila Potosí y su bebé?

Para entender la magnitud de este caso, debes recordar la cronología de los hechos. María Camila fue vista por última vez el 16 de julio de 2026.

Tras cuatro días de angustia, el 20 de julio, su cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, zona rural al sur de Cali.

Sin embargo, el hallazgo reveló una realidad aún más aterradora. María Camila estaba embarazada al momento de su desaparición, pero cuando las autoridades y sus familiares recuperaron el cuerpo, la bebé, a quien su familia llama Alahia, ya no estaba en su vientre.

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Su madre, Alba Rubí Gómez, relató con profundo dolor que un fiscal le confirmó la ausencia de la pequeña al momento del levantamiento.

A día de hoy, no hay información sobre el paradero de la bebé. Las autoridades mantienen activa una "operación rastrillo" y han instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la búsqueda de la menor.

La presión ciudadana y el trabajo investigativo llevaron a que la recompensa por información que permita esclarecer el caso y encontrar a Alahia aumentara de 50 a 200 millones de pesos.

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La comunidad de Cali ha realizado plantones y velatones exigiendo que el crimen no quede impune. Aunque las detenciones de estos cinco sospechosos en Cali y Tuluá dan un respiro a la investigación, el objetivo principal de las autoridades sigue siendo doble: determinar la responsabilidad penal de los capturados en el asesinato y, sobre todo, encontrar a la pequeña Alahia.