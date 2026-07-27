¿Ya estaba muerta? Celular de Camila Potosí habría sido manipulado y enviaron chats

Nuevos chats relacionados con el caso de María Camila Potosí abrieron una serie de interrogantes sobre lo que ocurrió con su celular durante las horas en las que la joven era buscada en Cali.

Desde su número de WhatsApp aparentemente se habrían enviado mensajes a su pareja, Cristian, quien en ese momento habría creído que era ella quien estaba detrás de la conversación.

Sin embargo, con el paso de los días y después de conocerse el desenlace del caso, el contenido de esos mensajes comenzó a generar dudas.



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La joven, supuestamente, mencionó que estaba con un hombre, pero algunas de sus respuestas habrían resultado poco claras para su pareja, quien no logró entender exactamente a quién se refería ni qué estaba tratando de decirle.

La situación ocurrió el 17 de julio, un día después de que se perdiera el rastro de Camila Potosí. Para ese momento, sus familiares y personas cercanas ya la estaban buscando.

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La principal pregunta que quedó tras revelarse este chat es si Camila realmente utilizó su celular en ese momento o si otra persona habría tenido acceso al dispositivo.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente quién envió esos mensajes ni en qué momento exacto murió la joven.

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Por eso, cualquier hipótesis sobre la manipulación del teléfono tendría que ser considerada únicamente como una posibilidad mientras las autoridades avanzan en la investigación.

Celular de Camila Potosí habría sido manipulado mientras la buscaban /Foto: Conducta Delictiva

Los mensajes que habrían llegado mientras buscaban a Camila

Según los pantallazos de la conversación revelados al podcast Conducta Delictiva, Cristian intentó comunicarse con Camila durante las horas posteriores a su desaparición.

En un principio, el joven pensó que el teléfono de su pareja estaba apagado o tenía problemas para recibir los mensajes.

De acuerdo con lo que contó, el dispositivo había presentado fallas anteriormente y la batería "no le duraba", por lo que consideró que esa podría ser la razón por la que no recibía respuesta.

Sin embargo, el 17 de julio, alrededor de las 8:00 de la noche, el chat de Camila habría vuelto a registrar actividad, pues desde su número aparentemente se habrían enviado nuevos mensajes a su pareja.

En medio de la conversación, desde el número de la joven salió un mensaje que decía: "Tranquilo que estoy bien".

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Posteriormente, llegó otra respuesta:

"Amor estoy bien... estoy arreglando unas cosas ya casi voy para la casa. Tú estás donde mi abuela o dónde".

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Cristian respondió:

"Sí, estoy acá".

En ese momento, el joven habría creído que efectivamente estaba hablando con Camila y que ella se encontraba bien. Según el contenido de los mensajes, habría entendido que estaba resolviendo algunos asuntos y que regresaría a casa pronto.

Pero, con el paso del tiempo, la conversación comenzó a parecerle extraña.

Celular de Camila Potosí habría sido manipulado mientras la buscaban /Foto: Conducta Delictiva

Camila habría mencionado a otro hombre

Uno de los momentos que más dudas generó dentro de la conversación fue cuando, según el chat, Camila aparentemente le habría escrito a Cristian: "Necesito hablar contigo".

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Él le preguntó dónde se encontraba y recibió una respuesta, supuestamente escrita por ella, que aumentó aún más la confusión: "Con ese man".

La respuesta, al parecer, habría confundido a Cristian, quien no tuvo claro a quién se refería Camila.

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Por eso, le pidió que le enviara un audio, lo que podría ser una señal de que ya estaba dudando de que realmente fuera Camila quien estuviera escribiendo desde su celular.

Además, le preguntó directamente: "¿Cuál man?". Sin embargo, la respuesta no aclaró la situación.

En lugar de explicar quién era ese hombre o qué estaba ocurriendo, desde el celular de Camila le respondieron: "Ya voy".

Camila Potosí: su pareja contó cómo inició el romance y descubrieron el embarazo /Foto: suministrada Conudcta Delictiva

¿Quién estaba detrás del celular de Camila?

El interrogante tomó mayor fuerza después de que Camila fuera encontrada sin vida cuatro días después de que se reportara su desaparición. La bebé que esperaba tampoco estaba con ella.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente en qué momento exacto ocurrió su muerte.

Por eso, uno de los puntos clave de la investigación será determinar si fue Camila quien escribió los mensajes enviados desde su celular mientras era buscada o si, para ese momento, ya había muerto y otra persona habría manipulado el dispositivo.

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Las autoridades serán las encargadas de esclarecer quién estaba detrás del teléfono y qué ocurrió durante las horas en las que Camila permaneció desaparecida.

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A esto se sumarán los resultados de Medicina Legal, que deberán establecer, entre otros aspectos, el momento aproximado de su muerte y si esta ocurrió antes o después de los mensajes que recibió Cristian.

La determinación de la hora de su fallecimiento es fundamental para reconstruir la cronología de los hechos y establecer si Camila estaba con vida cuando desde su celular aparentemente se comunicó con su pareja.